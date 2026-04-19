Il Milan ha ritrovato il sorriso e la vittoria in Serie A, superando il Verona per uno a zero in una trasferta cruciale allo Stadio Bentegodi. La rete decisiva è stata siglata da Rabiot, abile a concretizzare un prezioso assist di Leao al quarantunesimo minuto del primo tempo. Questo gol ha permesso ai rossoneri di agganciare il Napoli al secondo posto nella classifica generale, un risultato di grande importanza dopo due battute d'arresto consecutive che avevano frenato la loro corsa. Il successo rilancia con forza la squadra meneghina nelle posizioni di vertice, mentre l'Inter mantiene saldamente la leadership del campionato con un vantaggio considerevole di dodici punti.

A sole cinque giornate dal termine della stagione, la distanza accumulata dai nerazzurri rende la conquista dello scudetto una questione ormai di pura e semplice aritmetica, con la festa che sembra sempre più vicina.

Anche la Juventus ha celebrato un'importante vittoria, imponendosi con un netto due a zero contro il Bologna in un match casalingo all'Allianz Stadium. Le marcature sono arrivate grazie a David, che ha sbloccato il risultato già al secondo minuto di gioco, e a Thuram, che ha raddoppiato al cinquantasettesimo. Questa prestazione ha consolidato il terzo successo consecutivo in campionato per i bianconeri, dimostrando una ritrovata solidità. Il risultato permette alla squadra di Allegri di portarsi a soli tre punti da Milan e Napoli, mantenendo al contempo un margine di tre punti su Como e Roma.

Queste ultime due formazioni rappresentano le dirette concorrenti nella serrata e avvincente corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, rendendo ogni partita un vero e proprio scontro diretto.

La corsa Scudetto e la lotta Champions

Con Milan e Napoli appaiati al secondo posto, la battaglia per un piazzamento nella prossima Champions League si fa sempre più intensa e avvincente. La Juventus, forte della sua serie positiva di risultati e della ritrovata fiducia, si mantiene in piena corsa per rientrare tra le prime quattro posizioni, un obiettivo fondamentale per la stagione. Nel frattempo, Como e Roma inseguono a breve distanza, pronte a sfruttare ogni minimo passo falso delle squadre che le precedono.

L'Inter, d'altra parte, vede avvicinarsi sempre più il traguardo del titolo nazionale, forte di un vantaggio che appare ormai quasi incolmabile per le squadre inseguitrici, proiettandosi verso la celebrazione di un meritato successo.

Il duello tra Milan e Napoli: un'altra prospettiva

In un precedente e significativo confronto diretto, il Napoli ha avuto la meglio sul Milan, superando i rossoneri grazie a una rete decisiva di Politano, siglata nella ripresa della partita. Questo successo ha permesso ai partenopei di conquistare il secondo posto in classifica, mantenendo un distacco di sette punti dall'Inter capolista, in un momento in cui mancavano sette giornate alla conclusione del campionato.

Il Milan, nonostante un tentativo di reazione finale guidato dall'estro di Leao, non è riuscito a creare reali occasioni da rete che potessero portare al pareggio, dovendo così arrendersi alla superiorità avversaria in quell'occasione. Il duello tra Milan e Napoli per il secondo posto e per la qualificazione alla prossima Champions League rimane dunque apertissimo e ricco di suspense, con entrambe le squadre pienamente determinate a raggiungere i propri obiettivi stagionali.