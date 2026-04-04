La trentunesima giornata del campionato di Serie A 2025/26 si apre con la sfida tra Sassuolo e Cagliari, in programma sabato 4 aprile alle ore 15. Il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospiterà l'incontro, cruciale per entrambe le squadre. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche tramite il canale 214 del satellite Sky, su Sky Q e app. La telecronaca sarà affidata ad Alessandro Iori.

Contesto e Obiettivi delle Squadre

Il Sassuolo affronta la gara con maggiore serenità, forte di una posizione in classifica che gli permette di giocare con relativa tranquillità.

L'obiettivo dei neroverdi è consolidare il percorso e migliorare la posizione in campionato.

Per il Cagliari, invece, la posta in gioco è altissima. La squadra sarda non vince da oltre due mesi e si trova in una situazione critica. È imperativo conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla pericolosa zona retrocessione. Ogni partita, da qui alla fine del campionato, rappresenta una finale per i rossoblù, che dovranno dimostrare grande determinazione per invertire la rotta.

Dettagli della Trasmissione

La sfida, valida per la trentunesima giornata del massimo campionato italiano, sarà interamente disponibile in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno seguire ogni istante del match, dalle formazioni al fischio finale, con il commento tecnico di Alessandro Iori.

L'accessibilità tramite Sky (canale satellitare, Sky Q e app) garantisce ampia copertura per i tifosi.

Il fischio d'inizio alle ore 15 di sabato 4 aprile darà il via a un confronto diretto che si prospetta intenso. Il Mapei Stadium sarà il palcoscenico di una partita con impatto significativo sulla classifica, specie per la salvezza del Cagliari e le ambizioni del Sassuolo.