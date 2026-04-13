La Lega Serie A ha individuato in Giovanni Malagò il proprio candidato per la presidenza della FIGC. Questa decisione è maturata durante l’assemblea dei club tenutasi a Milano, dove ben diciotto società hanno espresso il loro sostegno all’ex presidente del CONI. La scelta di Malagò rappresenta un passaggio significativo nel percorso verso la nuova governance del calcio italiano, delineando un chiaro orientamento della massima serie.

L’adesione al nome di Malagò non è stata formalizzata tramite una votazione, ma attraverso la firma di sostegno da parte dei club.

Lazio e Verona hanno scelto di non sottoscrivere la candidatura. La loro posizione, tuttavia, non riguarda direttamente la figura di Malagò o il suo programma, quanto piuttosto il metodo normativo che regola l’intero sistema sportivo e calcistico italiano. I due club, infatti, sottolineano la necessità di affrontare questioni strutturali legate alla legge sul professionismo del 1981, ritenendo prioritario un confronto sulle fondamenta legislative prima ancora di discutere i nomi dei candidati.

Il Contesto Politico e le Dinamiche Federali

La convergenza su Malagò arriva in un momento di transizione per la FIGC, a seguito delle dimissioni di Gabriele Gravina. L’assemblea della Serie A ha mostrato una larga maggioranza compatta nel sostenere l’ex presidente del CONI, evidenziando una volontà di rinnovamento e un tentativo di rafforzare il peso della massima serie nelle dinamiche federali.

La mancata adesione di Lazio e Verona, tuttavia, sottolinea come il dibattito interno non sia esclusivamente legato ai singoli candidati, ma anche alle regole fondamentali che governano il calcio professionistico nazionale.

Le società che non hanno firmato per Malagò hanno espresso la chiara intenzione di porre l’attenzione sulle questioni normative. Ritengono, infatti, che sia prioritario un confronto approfondito sulle strutture legislative che regolano il settore, piuttosto che focalizzarsi unicamente sulla scelta dei candidati. Questo approccio mira a promuovere una riflessione più ampia sul futuro del calcio italiano e sulle riforme necessarie per garantire maggiore efficienza e rappresentatività all’intero sistema.

La Corsa alla Presidenza FIGC: Voti e Alleanze Cruciali

La candidatura di Giovanni Malagò si inserisce in una competizione elettorale complessa, caratterizzata da una pluralità di attori e da un sistema di voto articolato. La Serie A, infatti, dispone di una quota del 18% dei voti in sede elettiva, una percentuale che rende indispensabile il dialogo e la costruzione di alleanze con le altre componenti federali per raggiungere la maggioranza richiesta. Sul fronte opposto, si profila la candidatura di Giancarlo Abete, sostenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall’Associazione Allenatori, che insieme rappresentano una base elettorale già significativa.

Il sistema dei quorum previsti per l’elezione del presidente FIGC rende la partita ancora più intricata, con soglie elevate nelle prime due votazioni (rispettivamente il 75% e i due terzi dei consensi) che si abbassano alla maggioranza assoluta (50% più uno) solo al terzo scrutinio.

In questo scenario, la capacità di costruire alleanze solide e di coinvolgere le componenti ancora indecise, come l’Assocalciatori e l’Associazione Arbitri, sarà determinante per l’esito finale. Le trattative in corso nei tavoli di aprile rappresentano, dunque, il vero terreno di confronto dove si deciderà il futuro assetto del calcio italiano.