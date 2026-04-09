Sette calciatori di fama internazionale, tra cui il difensore del Real Madrid Daniel Carvajal e l'ex stella del Manchester City David Silva, sono stati indagati da un giudice di Andorra per presunto contrabbando legato all'acquisto di orologi di lusso. L'inchiesta, coordinata dal magistrato Juan Carles Moynat, si concentra su operazioni effettuate attraverso una società con sede nel Principato di Andorra, sospettata di non aver dichiarato le imposte dovute sulle transazioni.

Oltre a Carvajal e Silva, l'elenco dei calciatori coinvolti include Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Partey (Villarreal), Cesar Azpilicueta (Sevilla) e Joan Bernat (Eibar).

Le autorità spagnole sono state attivate per interrogare i giocatori "in qualità di investigati" riguardo all'acquisto, alla consegna e al trasporto degli orologi.

Gli atti dell'indagine rivelano che i calciatori avrebbero acquistato modelli di alta gamma, in particolare Rolex e Patek Philippe, tramite una rete organizzata con l'obiettivo di eludere il pagamento dell'IVA. Il principale indagato in questa complessa vicenda è l'imprenditore Diego G.C., il quale si trova già in custodia cautelare dal 2025 per accuse di contrabbando e riciclaggio. Il meccanismo illecito, descritto dal giudice come "classico", prevedeva il trasferimento degli orologi tra Spagna e Andorra, attuando una separazione fisica tra il prodotto e la relativa documentazione, al fine di aggirare le dichiarazioni doganali.

In diversi casi, gli oggetti di valore sarebbero stati spediti senza alcuna fattura.

Le somme contestate e gli acquisti specifici

Le cifre al centro dell'inchiesta sono considerevoli. Thomas Partey avrebbe speso oltre 400.000 euro per l'acquisto di tre orologi. Joan Bernat avrebbe investito circa 367.000 euro, mentre David Silva avrebbe sborsato quasi 300.000 euro per i suoi acquisti. Tra i dettagli emersi, Daniel Carvajal risulta aver acquistato un Rolex Daytona del valore di 64.800 euro nel 2021. Anche Santi Cazorla è coinvolto per una somma di circa 58.000 euro, e per i suoi acquisti non risulterebbero fatture nella contabilità della società andorrana. Giovani Lo Celso avrebbe speso 83.000 euro per due orologi tra il 2020 e il 2021, mentre Cesar Azpilicueta avrebbe acquistato un Audemars e un Patek Philippe per un totale di 115.000 euro nel 2022.

L'indagine in corso e il ruolo dei calciatori

L'inchiesta è tuttora in fase di sviluppo e si propone di fare piena luce sul ruolo effettivo dei calciatori all'interno di questa presunta rete di contrabbando. Al momento, i giocatori sono considerati figure secondarie rispetto agli organizzatori del sistema illecito. La pratica del trasferimento di beni di lusso tra Spagna e Andorra, con la deliberata separazione tra il bene fisico e la sua documentazione, è una metodologia già nota alle autorità doganali e fiscali. Il coinvolgimento di personalità di spicco del calcio internazionale ha inevitabilmente acceso i riflettori su un fenomeno che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere ramificazioni ben più estese nel mondo dello sport e del lusso.

Gli sviluppi futuri dell'indagine saranno cruciali per determinare se i calciatori abbiano agito con piena consapevolezza delle attività illecite o se siano stati coinvolti come semplici clienti inconsapevoli di un meccanismo fraudolento.