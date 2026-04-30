Il tecnico dell'Al-Hilal Simone Inzaghi è stato intervistato nelle scorse ore alla Gazzetta dello Sport e parlando del caso Rocchi e del presunto coinvolgimento dell'Inter nella vicenda ha detto: "Mi ha scioc­cato: l’Inter ha perso parec­chi punti nella scorsa sta­gione a causa degli errori arbi­trali. Il cam­pio­nato, la Super­coppa". Queste le parole di Inzaghi che poi ha chiosato dicendo: "Come è pos­si­bile pen­sare a una mac­chi­na­zione? Per noi è stata una sta­gione disgra­ziata"

Episodi a sfavore e la grande delusione di aver perso almeno uno scudetto

Inzaghi ha poi parlato della lotta scudetto persa contro il Napoli, ribadendo innanzitutto il proprio rispetto nei confronti della classe arbitrale e riconoscendo pienamente i meriti della formazione partenopea, che a suo giudizio ha conquistato il titolo in maniera del tutto legittima.

Pur evitando qualsiasi accusa o sospetto sulla buona fede degli arbitri, Inzaghi ha ammesso che permane la sensazione che qualcosa sia sfuggito all’Inter nel corso della stagione. Secondo l’allenatore, diversi episodi sembrano aver girato a sfavore della squadra nerazzurra, anche se ha sottolineato come le responsabilità interne non possano essere ignorate. La delusione per aver perso il campionato per un solo punto, ha spiegato, resta profonda e difficilmente potrà essere cancellata.

Gli scudetti sfumati all'Inter: Inzaghi non ha rimpianti

Riflettendo sugli scudetti sfumati, Inzaghi ha precisato di non credere nei rimpianti nello sport, soprattutto quando si conclude alle spalle di avversari che hanno compiuto un percorso di alto livello.

Ha ricordato che, nei suoi quattro anni alla guida dell’Inter, il bilancio complessivo resta molto positivo, con numerosi successi conquistati e due finali di UEFA Champions League raggiunte, traguardi che confermano la competitività del progetto.

Infine, l’allenatore ha dichiarato di accettare serenamente le critiche, purché siano rivolte al suo operato e non ai calciatori. Inzaghi ha infatti difeso il gruppo, sottolineando come i suoi giocatori abbiano sempre dato il massimo e abbiano messo in campo tutto ciò che avevano a disposizione.