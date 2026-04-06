La Liga spagnola è intervenuta con fermezza per condannare le gravi minacce e le intimidazioni rivolte dai tifosi del Siviglia ai propri giocatori e dirigenti. L'episodio è seguito alla terza sconfitta consecutiva in campionato, un 1-0 in trasferta contro il Real Oviedo. Al rientro, alcuni sostenitori hanno atteso i calciatori in aeroporto per insultarli; altri, a volto coperto, si sono presentati al centro di allenamento per manifestare il proprio dissenso. La Liga ha definito tale comportamento un atto che "supera inaccettabilmente il limite della critica legittima e della libera espressione sportiva".

L'organo di governo del calcio spagnolo ha annunciato che segnalerà l'incidente alle autorità e che continuerà ad agire contro episodi simili. La nota ufficiale ha chiarito: "Chiunque oltrepassi il limite tra critica e minacce, intimidazioni o molestie smette di comportarsi da tifoso e inizia a comportarsi da individuo violento. E contro gli individui violenti, la Liga agisce e continuerà ad agire". Questa presa di posizione rafforza la volontà di un ambiente sportivo sano e rispettoso.

Precedenti e la difficile situazione in classifica

Le recenti tensioni non sono un caso isolato. Già a inizio stagione, alcuni sostenitori avevano tentato di entrare con la forza nel centro di allenamento per protestare con i giocatori.

Attualmente, il Siviglia non vince da cinque partite e si trova in una posizione precaria, a soli due punti dalla zona retrocessione, a otto giornate dalla fine del campionato. La squadra, diciassettesima, affronta un periodo cruciale per la permanenza in massima serie.

Le azioni legali e la tolleranza zero della Liga

Per fronteggiare questi episodi, la Liga ha annunciato azioni legali e collaborerà con le autorità all'identificazione dei responsabili. Nel suo comunicato, la Lega ha enfatizzato che, sebbene la divergenza di opinioni sia parte del calcio, minacce, insulti gravi, desideri di morte, segnalazioni personali o qualsiasi forma di molestia non hanno spazio nello sport né in una società democratica.

La Liga ha ribadito la sua politica di tolleranza zero verso ogni manifestazione di violenza, fisica o verbale, e contro ogni campagna di intimidazione o molestia, dichiarando che "si è conclusa l'impunità per questo tipo di comportamenti".