Luciano Spalletti ha ufficializzato ai giocatori della Juventus il rinnovo del suo contratto con il club, estendendolo fino al 2028. L'annuncio è avvenuto nello spogliatoio, un gesto che ha voluto sottolineare la sua vicinanza alla squadra e l'importanza del gruppo nell'affrontare le prossime sfide. Il tecnico ha ripercorso il suo arrivo, spiegando: "Quando sono arrivato sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto: era un po' un modo come dire frequentiamoci un po', stiamo un po' insieme, conosciamoci e poi piano saremo liberi di decidere quello che vogliamo in base a quello che abbiamo fatto".

Spalletti ha rivelato di aver accettato il prolungamento senza nessuna esitazione, mosso dal desiderio di rendersi conto di cosa fosse la Juventus da dentro. Ha elogiato la coesione e la forza del collettivo, affermando: "Era facile immaginarsi la grandezza della Juventus, era facile immaginarsi quella che è l'idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi, un gruppo forte e voglioso di stare insieme, quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia e ogni volta che vi vedo mi viene in mente la Juve, ogni volta che vedo voi vedo la Juve".

Il valore del gruppo e la responsabilità verso i tifosi

La decisione di prolungare l'accordo è stata comunicata ai calciatori come priorità assoluta.

"Ho ritenuto più importante prima di tutto dirlo a voi questo fatto, che poi abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni – ha detto a Locatelli e compagni – voglio che lo sappiate prima voi, prima che venga fuori, ve lo dico oggi: naturalmente abbiamo davanti delle sfide da fare, ma sono convinto che insieme a voi diventeranno delle belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza come avete sempre fatto".

Il tecnico ha poi richiamato l'attenzione sulla responsabilità che deriva dal rappresentare un club di tale portata: "È chiaro che c'è la responsabilità di quella che è la grandezza del club, perché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei club, a uno dei più grandi club a livello mondiale.

Grazie per la vostra disponibilità e oltre la fine. Ora naturalmente ci si leva dai c.., detto bene, e voi ci fate allenare, va bene? Andiamo, dai, forza allenarsi!".

Il progetto Juventus e la centralità di Spalletti

Il rinnovo di Spalletti si configura come il primo tassello fondamentale del nuovo progetto Juventus, con l'obiettivo di consolidare una visione tecnica a lungo termine fino al 2028. La scelta della società di prolungare il contratto del tecnico toscano è un segnale di continuità e stabilità, indipendentemente dai risultati immediati in campionato. Spalletti, riconosciuto per la sua capacità di infondere entusiasmo e coesione nello spogliatoio, sarà la figura centrale per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano.

Il nuovo accordo prevede un ingaggio progressivo, che potrà raggiungere i sei milioni di euro a stagione grazie ai bonus. La Juventus ha così affidato a Spalletti la guida per raggiungere nuovi traguardi, con l'ambizione dichiarata di competere per lo scudetto e rafforzare l'identità tecnica e sportiva del club.