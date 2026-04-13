La Ternana Calcio è ufficialmente in liquidazione volontaria. L'annuncio è giunto al termine di un'assemblea dei soci tenutasi a Terni, presso uno studio notarile, durante la quale l'amministratore unico, Fabio Forti, ha rassegnato le proprie dimissioni. Forti ha voluto specificare che la società "è in liquidazione volontaria, non è fallita", sottolineando una distinzione cruciale. Questa importante decisione è stata presa dalla proprietà, che ha deliberato di non procedere con l'aumento del capitale sociale, un passo necessario per coprire le perdite accumulate.

Di conseguenza, si è optato per la liquidazione della società e la successiva nomina di un liquidatore, incaricato di gestire le fasi successive.

In merito alla possibile esclusione immediata dal campionato di Serie C, girone B, Forti ha fornito un chiarimento importante: tale eventualità "non è detta" e non risulta automatica. L'esito, ha spiegato, "dipende dalle regole federali" e sarà comunque di competenza del liquidatore, al quale spetteranno "tutte le azioni necessarie" per la gestione della situazione. La procedura avviata, di tipo ordinario volontario, implica che il liquidatore avrà il compito di sovrintendere a tutte le operazioni indispensabili per lo scioglimento della società, garantendo la massima trasparenza e aderenza alle normative vigenti.

La decisione della proprietà e le prospettive

La proprietà della Ternana, identificata con la famiglia Rizzo, ha optato per la liquidazione ordinaria volontaria dopo un'attenta valutazione che ha evidenziato l'impossibilità di procedere a una ricapitalizzazione. L'assemblea straordinaria dei soci, tenutasi presso lo studio del notaio Paolo Cirilli, ha formalizzato questa decisione nella serata di lunedì 13 aprile 2026. Durante questa fase di liquidazione, non è esclusa la possibilità che si possa manifestare l'interesse di un potenziale acquirente per la società. Tuttavia, ogni eventuale trattativa dovrà necessariamente considerare le richieste economiche avanzate dagli attuali proprietari, la famiglia Rizzo.

In merito a una precedente manifestazione d'interesse, quella presentata dall'imprenditore Carlo Pantalloni, originario di Narni, l'amministratore unico uscente Forti ha specificato che la stessa sarebbe stata revocata dallo stesso Pantalloni. La procedura di liquidazione volontaria, per le sue tempistiche e modalità, dovrebbe assicurare la conclusione dell'attuale stagione sportiva. Il campionato, infatti, è ormai giunto alla penultima giornata della stagione regolare. Questo scenario permetterebbe di scongiurare il rischio di un'esclusione immediata, un'eventualità che in passato ha colpito altre società calcistiche in situazioni analoghe, compromettendo il regolare svolgimento delle competizioni.

Contesto normativo e scenari futuri

La vicenda della Ternana si colloca all'interno di un preciso contesto normativo che, in linea di principio, consente di portare a termine la stagione sportiva anche in presenza di una liquidazione volontaria. Tale possibilità è tuttavia subordinata a eventuali diverse determinazioni da parte degli organi federali competenti. L'esperienza passata ha dimostrato come casi analoghi abbiano avuto esiti variabili, influenzati significativamente dalle tempistiche procedurali e dalle specifiche condizioni economiche delle società interessate. La nomina del liquidatore rivestirà un ruolo cruciale e determinante per la gestione delle fasi successive, inclusa la valutazione attenta di ogni potenziale offerta di acquisto che dovesse essere presentata per la società.