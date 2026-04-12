La famiglia Rizzo, attuale proprietaria della Ternana Calcio, ha formalmente annunciato l'intenzione di non immettere ulteriori risorse finanziarie nella società. Questa decisione, comunicata tramite una nota ufficiale sul sito del club rossoverde, giunge alla vigilia di un'assemblea dei soci cruciale per il futuro del sodalizio e proprio nel giorno del derby di Lega Pro contro il Perugia.

Nel comunicato, la proprietà ha evidenziato di aver già sostenuto "un ingente investimento nella prospettiva di un progetto impantanatosi", motivando così la scelta di non procedere con nuovi finanziamenti.

La responsabilità della situazione viene attribuita direttamente a Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana, con l'affermazione perentoria: "Al Sig. Bandecchi la responsabilità politica, sociale e imprenditoriale di ciò che sarà". La famiglia Rizzo ha inoltre denunciato che nelle ultime settimane "l’incontinenza mediatica del Sig. Stefano Bandecchi ha avuto ad oggetto la Ternana calcio", sostenendo che Bandecchi, "nel tentativo di sottrarsi alle molteplici responsabilità nella duplice veste di Sindaco e di imprenditore, si è prodotto in mistificazioni che esigono, a questo punto, adeguata replica".

Le ragioni del disimpegno economico

La famiglia Rizzo ha ricordato il proprio intervento nel settembre 2025 per il salvataggio della Ternana Calcio, un'operazione avvenuta in seguito a garanzie ricevute da Bandecchi circa la possibilità di realizzare a Terni una struttura sanitaria da 80 posti letto.

Tuttavia, la società ha evidenziato come le interlocuzioni con Bandecchi siano state caratterizzate da un "paradosso grottesco": "Bandecchi, nelle vesti di sindaco, ha quotidianamente rassicurato tutti dicendo che la clinica si sarebbe fatta, mentre come imprenditore si è tirato indietro per paura che il progetto fallisse. Questi i fatti, documentati, che smentiscono l’estemporanea campagna mediatica del Sig. Bandecchi".

Il progetto della clinica, infatti, non si è concretizzato a causa di contrasti tra il Comune e la Regione Umbria. La famiglia Rizzo, attiva nel settore sanitario con diverse strutture private, aveva accettato di investire nella Ternana proprio in virtù di queste assicurazioni, ma la mancata realizzazione della clinica ha determinato la decisione di non destinare ulteriori risorse.

Futuro incerto: scenari e conseguenze

L’assemblea dei soci, chiamata a deliberare sulla ricapitalizzazione, rappresenta un passaggio fondamentale per la sopravvivenza del club. In caso di mancata ricapitalizzazione, la Ternana rischia il fallimento, con potenziali ripercussioni significative anche sulla classifica della Lega Pro. Si apprende che la Lega Pro sta attivamente operando per scongiurare l'ipotesi della cancellazione della squadra e le conseguenze che ne deriverebbero per le altre società coinvolte nel campionato.

La vicenda evidenzia le difficoltà gestionali e le crescenti tensioni tra la proprietà e le istituzioni locali. La famiglia Rizzo ribadisce con fermezza la propria posizione, chiamando direttamente in causa Bandecchi per le responsabilità della crisi attuale. Il futuro della Ternana Calcio rimane pertanto legato alle decisioni che saranno prese nelle prossime ore dall'assemblea dei soci e dagli organi preposti.