Washington – Il presidente americano Donald Trump ha risposto con notevole freddezza all'ipotesi, circolata sul Financial Times, di un possibile inserimento dell'Italia al posto dell'Iran ai prossimi Mondiali di calcio. «Non ci sto pensando più di tanto», ha dichiarato Trump, liquidando con decisione l'idea avanzata dal suo inviato speciale, Paolo Zampolli. L'iniziativa, che aveva generato un certo clamore, è stata così prontamente ridimensionata dal vertice statunitense.

Sulla stessa questione, il segretario di Stato Marco Rubio ha fornito ulteriori chiarimenti.

«Nessuna comunicazione proveniente dagli Usa ha detto loro (all’Iran, ndr) che non possono venire», ha affermato Rubio, smentendo voci di un possibile veto americano sulla partecipazione iraniana. Ha inoltre precisato di non sapere «da dove provenga questa voce», concludendo con un riferimento netto: via libera agli atleti, ma «non vogliamo persone legate ai pasdaran», sottolineando una distinzione tra sport e legami con entità controverse.

La proposta di sostituzione ai Mondiali

L'ipotesi di una sostituzione era stata avanzata da Paolo Zampolli, inviato speciale di Trump, che aveva suggerito direttamente al presidente americano e al presidente della FIFA Gianni Infantino di considerare l'Italia in luogo dell'Iran per i Mondiali del 2026.

Zampolli aveva argomentato la sua proposta sottolineando il prestigio calcistico italiano: «Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione», aveva affermato, definendo l'intera proposta «un sogno» personale, data la sua origine italiana. Questa mossa mirava a riaccendere l'attenzione sulla nazionale italiana, nonostante le mancate qualificazioni sul campo.

Le reazioni ufficiali e il rifiuto

La singolare proposta ha immediatamente scatenato un coro di reazioni, prevalentemente negative. In Italia, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha definito l'ipotesi «non opportuna» e «non possibile», ribadendo con fermezza un principio fondamentale dello sport: «bisogna qualificarsi sul campo».

Questa dichiarazione ha sottolineato l'importanza della meritocrazia sportiva e il rispetto delle procedure di qualificazione. Anche la FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, ha chiarito che un simile cambiamento sarebbe stato privo di senso e totalmente sprovvisto di fondamento regolamentare, confermando l'impossibilità di alterare le squadre qualificate in base a criteri non sportivi.

Il contesto diplomatico e la smentita italiana

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la proposta di Zampolli avrebbe avuto anche una valenza diplomatica sottostante. L'inviato speciale avrebbe avanzato l'idea come un tentativo di ricucire i rapporti tra il presidente Trump e la premier italiana Giorgia Meloni.

Questi rapporti si sarebbero deteriorati a seguito di alcune dichiarazioni del presidente statunitense riguardanti il Papa e la situazione in Iran. Tuttavia, la reazione italiana è stata netta e unanime nel respingere l'idea, indipendentemente da qualsiasi implicazione diplomatica. La posizione italiana ha ribadito con forza il valore della meritocrazia sportiva e l'assoluto rispetto delle regole e dei processi di qualificazione, chiudendo ogni spiraglio a un'ipotesi che avrebbe minato l'integrità delle competizioni internazionali.