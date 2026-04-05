Il Liverpool ha subito una pesante sconfitta per quattro a zero contro il Manchester City nei quarti di FA Cup, deludendo tifosi e squadra. Il capitano dei Reds, Virgil Van Dijk, si è assunto la responsabilità della prestazione negativa, chiedendo scusa ai sostenitori dopo l’eliminazione e l’ennesima prova opaca stagionale.

La resa del Liverpool ha spinto ottomila tifosi all’Etihad Stadium ad abbandonare gli spalti in anticipo. Van Dijk, consapevole della delusione, ha dichiarato: “Chiedo scusa per quanto mostrato, soprattutto nel secondo tempo.

Abbiamo deluso i tifosi, noi stessi e l'allenatore. Il modo in cui abbiamo giocato nel secondo tempo deveaver fatto male a tutti. A me sicuramente.”

Pressione su Arne Slot e responsabilità del gruppo

Il risultato negativo ha aumentato la pressione sul manager Arne Slot, che ora deve preparare la squadra per il difficile quarto di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Van Dijk ha sottolineato che la responsabilità non ricade solo sull’allenatore: “Lui è responsabile, ma siamo noi in campo che dobbiamo farlo. Il PSG ci aspetta e dovremo essere pronti mentalmente il prima possibile.”

Il capitano ha ricordato l’importanza della coesione nel gruppo: “Ho avuto la fortuna di giocare per il Liverpool per così tanti anni.

La cosa principale che abbiamo sempre avuto è stata la coesione. Ora siamo in una fase di transizione, ma dobbiamo ritrovarla.”

Reazioni e prospettive future

Van Dijk ha evidenziato come la squadra abbia iniziato con le giuste intenzioni, ma a un certo punto abbia "smesso di lottare", rendendo impossibile la rimonta. Il centrocampista Dominik Szoboszlai ha definito la stagione "catastrofica", sottolineando il rischio di mancare la qualificazione alle principali competizioni europee. Nonostante l'eliminazione dalla coppa, la stagione del Liverpool resta aperta grazie alla Champions League, dove affronterà il Paris Saint-Germain nei quarti. Van Dijk ha ribadito la necessità di reagire: per salvare l'annata, servirà "fare qualcosa di speciale nelle prossime tre gare".