Il sistema Var nella Premier League si conferma determinante: uno studio dell'Università di Bradford ha rivelato che il 95% delle decisioni arbitrali sottoposte a revisione tramite monitor a bordo campo viene ribaltato. L'analisi ha esaminato 1.520 partite del massimo campionato inglese in quattro stagioni recenti. In 250 consultazioni del monitor per azioni dubbie, la revisione ha portato quasi sempre a una modifica della decisione iniziale.

I ricercatori hanno evidenziato che né la probabilità di annullare una decisione dopo la revisione, né la scelta di ricorrere al Var, mostrano legami statistici con la dimensione del pubblico, il punteggio, il momento della partita o l'appartenenza della squadra (di casa o ospite).

Il processo decisionale del Var è risultato inoltre coerente da una stagione all’altra, confermando la solidità del protocollo.

Monitor a bordo campo: il rischio del "proximity bias"

Lo studio ha però rilevato che, nel ristretto numero di decisioni confermate dopo la revisione Var, la maggior parte riguardava la squadra di casa. Sebbene il campione sia limitato per conclusioni definitive, gli autori suggeriscono che la vicinanza del monitor ai tifosi di casa possa influenzare, anche inconsciamente, le decisioni arbitrali. Per ridurre questo rischio, si propone di spostare il monitor lontano dal campo, magari all’interno del tunnel, mantenendo la registrazione dell'arbitro per la trasparenza del processo.

Questi risultati sono stati presentati alla British Psychological Society’s Division of Sport and Exercise Psychology Conference. Daniel Walker, autore principale, ha spiegato che il tasso di ribaltamento del 95% è atteso, poiché il Var è consultato per potenziali errori. Walker ha sottolineato che la posizione del monitor, spesso vicino a panchine e tifosi di casa, può introdurre un "proximity bias". Gli interventi Var sono più frequenti a partita in parità e aumentano nell’ultimo quarto di gara; fattori esterni come punteggio o dimensione del pubblico non incidono significativamente sulle decisioni post-consultazione del monitor. Queste scoperte alimentano il dibattito internazionale sull’equità e la trasparenza delle decisioni arbitrali nel calcio professionistico.