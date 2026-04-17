La trentatreesima giornata di Serie A vedrà il Milan affrontare il Verona in un match cruciale. L'incontro è fissato per domenica alle ore 15 allo stadio Bentegodi. I rossoneri, infatti, attraversano un momento delicato, chiamati a reagire dopo una fase di incertezze e difficoltà offensive.

Le Probabili Formazioni

Il Verona, guidato da Sammarco, dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2: Montipò tra i pali; difesa con Nelsson, Edmundsson e Frese; centrocampo con Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede e Belghali; in attacco Bowie e Orban. In panchina: Perilli, Toniolo, Slotsager, Fallou, Valentini, Niasse, Bradaric, Lirola, Al-Musrati, Harroui, Isaac, Sarr, Mosquera e Suslov.

Non ci sono squalificati; diffidati: Orban, Nelsson e Valentini; indisponibili: Lovric, Bella-Kotchap e Serdar.

Il Milan di Allegri risponde con lo stesso modulo, il 3-5-2: Maignan in porta; Gabbia, Pavlovic e Saelemaekers in difesa; Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi e Pulisic a centrocampo; Leao in attacco. In panchina: Terracciano, Torriani, Athekame, De Winter, Odogu, Jashari, Ricci, Tomori, Estupiñán, Nkunku, Gimenez e Loftus-Cheek. Non ci sono squalificati; diffidati: Fofana, Modric, Athekame, Saelemaekers e Leao; nessun indisponibile.

L'arbitro designato per la partita è Chiffi di Padova.

Contesto della Sfida e Dettagli

Il Milan arriva al Bentegodi in un momento di crisi, con l'attacco in difficoltà e la squadra che sembra aver perso certezze nonostante la qualità di giocatori come Rabiot e Modric.

La partita rappresenta un'occasione per ritrovare fiducia e punti in chiave Champions League.

La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con calcio d'inizio confermato per domenica 19 aprile alle ore 15. La telecronaca sarà affidata alla coppia Mastroianni-Brocchi.