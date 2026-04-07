Nuovo stop per l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, a causa di un infortunio muscolare. Il club bianconero ha comunicato una "lesione di basso grado del soleo", che lo terrà fermo per circa tre settimane. Il problema è emerso durante il riscaldamento pre-partita contro il Genoa, costringendolo a interrompere la preparazione.

Questo stop è un ulteriore ostacolo per Vlahovic, rientrato da un grave infortunio di fine novembre. Il nuovo stop giunge in un momento delicato per la Juventus, impegnata nella lotta per le posizioni di vertice e nella gestione delle risorse offensive.

Le condizioni di Vlahovic e i tempi di recupero

La società bianconera ha confermato la "lesione di basso grado del soleo". Il recupero è stimato in circa tre settimane, con Vlahovic che seguirà terapie e riabilitazione personalizzata. Convocato per il Genoa, il problema fisico nel riscaldamento ha impedito il suo impiego.

La Juventus dovrà affidarsi ad altre soluzioni offensive. Lo staff medico monitorerà le condizioni del serbo per un rientro in sicurezza, evitando rischi di ricadute.

L'episodio durante il riscaldamento e le alternative in attacco

Durante il riscaldamento pre-partita, Vlahovic ha lasciato la panchina per gli spogliatoi a causa di un possibile problema al polpaccio. Era alla seconda apparizione dopo un precedente infortunio muscolare, ma il fastidio lo ha indotto a non rischiare.

Al suo posto, Arkadiusz Milik è subentrato.

La gestione degli infortuni sarà cruciale per la Juventus, che affronterà le prossime sfide senza uno dei suoi principali terminali offensivi. Staff tecnico e medico lavoreranno per il recupero di Vlahovic, evitando forzature che possano compromettere la sua stagione.