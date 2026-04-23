Lamine Yamal del Barcellona e della nazionale spagnola ha subito un infortunio muscolare. Il diciottenne si è procurato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra calciando il rigore decisivo nella vittoria per 1-0 contro il Celta Vigo. Preoccupazione per i Mondiali.

Gli esami hanno confermato la lesione. Yamal seguirà un trattamento conservativo e salterà il resto della stagione. Il Barcellona ha rassicurato sulla sua disponibilità per i Mondiali, attenuando i timori nonostante l'assenza in campionato.

Recupero Mondiale: la Spagna spera

La nazionale spagnola temeva uno stop fino a sei settimane. La prima partita ai Mondiali, il 15 giugno contro Capoverde, offre un margine sufficiente per il recupero. Lo staff medico monitora la situazione con ottimismo sulla sua presenza.

Stagione di Yamal e percorso Barcellona

Lamine Yamal ha avuto una stagione di grande crescita: sedici gol e undici assist in 28 partite di Liga, più sei reti e quattro assist in 10 presenze in Champions League. Fondamentale per la nazionale spagnola, con sei gol in 25 presenze e il premio di miglior giovane agli Europei 2024.

Il Barcellona, anche grazie a Yamal, è nove punti avanti al Real Madrid in campionato. Il cammino in Champions League si è interrotto ai quarti contro l'Atletico Madrid. L'assenza di Yamal è una perdita per il finale di stagione, ma la priorità resta il suo recupero per il Mondiale.