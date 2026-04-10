L'attaccante del Corinthians, Yuri Alberto, sta valutando concretamente la possibilità di giocare per la Nazionale italiana. Questa prospettiva si rafforza dopo che il calciatore ha completato l'iter per ottenere la cittadinanza italiana, un passo che apre le porte sia a un futuro in azzurro sia a un possibile trasferimento nel calcio europeo.

Il profilo e l'opportunità Azzurra

Il centravanti, venticinquenne, ha all'attivo una sola presenza con la nazionale brasiliana, in un'amichevole contro il Marocco nel 2023. Essendo una partita non ufficiale, Yuri Alberto è pienamente eleggibile per essere convocato da un'altra nazionale.

Il suo staff vede con favore l'ipotesi di una chiamata dalla selezione italiana, considerandola un'opportunità significativa per la sua carriera internazionale, in vista del ciclo che porterà ai Mondiali del 2030.

Successi e ruolo chiave al Corinthians

Dal 2023, anno del suo arrivo, Yuri Alberto è diventato un pilastro dell'attacco del Corinthians. Con il club paulista ha già conquistato un Paulistão, una Coppa del Brasile e una Supercoppa del Brasile. Nel 2024, ha brillato come capocannoniere del Campionato brasiliano. Attualmente, è titolare fisso nell'undici bianconero, affiancando l'olandese Memphis Depay in attacco.

Rendimento e interesse dal calcio europeo

Il 2024 ha confermato Yuri Alberto tra i protagonisti del calcio brasiliano.

Oltre ai quindici gol nel Brasileirão che gli sono valsi il titolo di capocannoniere, ha realizzato trentuno reti complessive in tutte le competizioni con il Corinthians. Il suo passaporto italiano lo rende un profilo estremamente appetibile sul mercato europeo, in quanto la sua condizione di giocatore comunitario evita ai club l'utilizzo di una casella da extracomunitario per il tesseramento.

In Italia, club come la Roma e la Lazio hanno mostrato interesse per le sue qualità, sebbene le trattative non abbiano avuto un seguito concreto. Il suo costante rendimento e la cittadinanza europea lo rendono un obiettivo tangibile e di prospettiva per le prossime finestre di mercato internazionale.