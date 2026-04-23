L'ipotesi di un ripescaggio dell'Italia ai Mondiali di calcio, in sostituzione dell'Iran, ha acceso il dibattito sportivo, con l'intervento di Dino Zoff, storico ex portiere e allenatore della Nazionale. La discussione è nata dalla proposta avanzata da Paolo Zampolli, consigliere di Donald Trump, di inserire gli Azzurri, esclusi dopo i playoff, al posto della nazionale iraniana.

Zoff, ospite di una trasmissione radiofonica, ha espresso una posizione pragmatica: «È una cosa che in genere si fa, certamente non è brillante, non è il massimo ma l’utile è utile.

Se ci fosse la possibilità dovremmo prenderla, anche se non è molto sportiva.» Le sue parole sottolineano la tensione tra il principio del merito sportivo e l'opportunità di cogliere un'occasione inattesa.

La ferma posizione della FIFA e la risposta di Teheran

Nonostante le indiscrezioni e le pressioni, la FIFA ha ribadito con fermezza la partecipazione dell'Iran al torneo mondiale. Da Zurigo è giunta una linea chiara: le qualificazioni non subiranno modifiche e la squadra iraniana sarà regolarmente presente alla competizione.

Il presidente Gianni Infantino ha confermato che «la squadra iraniana verrà, di sicuro», respingendo ogni scenario di sostituzione o di spostamento delle partite in altri Paesi.

Un ulteriore segnale di sostegno è stato l'incontro di Infantino con dirigenti e giocatori della nazionale iraniana durante un ritiro in Turchia, gesto interpretato come un'ulteriore conferma della presenza dell'Iran al torneo.

Dal fronte iraniano, la portavoce Fatemeh Mohejerani ha dichiarato che «la nostra nazionale si sta preparando per una partecipazione orgogliosa e di successo ai Mondiali». Ha inoltre evidenziato come il Ministero dello Sport abbia già avviato tutte le misure necessarie per garantire la presenza della squadra negli Stati Uniti.

Le reazioni in Italia e il dibattito sull'opportunità sportiva

In Italia, le istituzioni sportive hanno mantenuto una posizione decisa contro l'ipotesi di ripescaggio.

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha categoricamente escluso tale possibilità, affermando: «Non è possibile e non è opportuno. Ci si qualifica sul campo.» Sulla stessa linea si è espresso il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, che ha respinto con fermezza l'idea di una eventuale sostituzione, ribadendo il valore del merito sportivo.

Le osservazioni di Zoff, che ha posto l'accento sull'aspetto "utile" della questione, hanno alimentato un dibattito tra chi considera legittimo sfruttare un'opportunità, seppur non convenzionale, e chi invece difende strenuamente il principio della qualificazione ottenuta sul campo. La vicenda, che aveva già visto un tentativo simile senza esito nel 2022, sembra destinata a concludersi senza alterazioni, con la FIFA irremovibile sulla propria decisione e l'Italia che resterà fuori dal prossimo Mondiale.