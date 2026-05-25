Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha incontrato i ragazzi del Roma Club Gerusalemme allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione del loro tradizionale tour culturale e sportivo nella Capitale. L'iniziativa, che si svolge dal 2008, promuove l'inclusione e il dialogo attraverso una scuola calcio che coinvolge annualmente tra i 350 e i 400 giovani, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, provenienti da diversi Paesi, etnie e confessioni religiose.

Le due squadre del Roma Club Gerusalemme presenti a Roma sono composte da 34 ragazzi, tra cui 11 giovani palestinesi e, per la prima volta, una ragazza che ha scelto con coraggio di partecipare al viaggio.

L'incontro con il ministro Abodi ha rappresentato un momento significativo per ribadire il ruolo dello sport come strumento di coesione e pace. "Iniziative come questa rappresentano uno straordinario esempio di come lo sport possa diventare un linguaggio universale di rispetto e di pace. Vedere ragazzi di culture, religioni e provenienze diverse allenarsi, crescere e condividere esperienze insieme significa dare concretezza ai valori più autentici dello sport. In un tempo segnato da divisioni e conflitti, il loro percorso dimostra che il dialogo si costruisce anche attraverso un pallone, il gioco di squadra e la capacità di riconoscere nell’altro una persona con la quale convivere nella società, prima ancora di avvertire qualsiasi differenza", ha dichiarato Abodi.

Lo sport come veicolo di inclusione sociale

L'appuntamento all'Olimpico si inserisce nell'ampio impegno istituzionale volto a valorizzare l'inclusione sociale tramite l'attività sportiva. Il Roma Club Gerusalemme, con la sua consolidata esperienza, offre un modello concreto di come il calcio possa favorire la convivenza e il rispetto reciproco tra giovani di diverse origini. La partecipazione della ragazza, in particolare, segna un ulteriore passo avanti verso l'inclusione di genere e la promozione della diversità nelle discipline sportive.

Progetti e investimenti per lo sport nelle periferie

L'impegno del ministro Abodi per lo sport sociale si concretizza in interventi nazionali, tra cui il recupero di impianti sportivi abbandonati e la promozione di progetti educativi nelle periferie, come il modello Caivano, replicato in altre otto città italiane.

Il governo ha stanziato 180 milioni di euro in tre anni per queste iniziative, mirando a garantire il diritto allo sport per tutti e a combattere le disuguaglianze. Misure specifiche, come il bonus Dote Famiglia (per ISEE inferiori a 15 mila euro) e un investimento di 1,5 milioni di euro annui per gli ausili sportivi destinati agli atleti paralimpici, rafforzano l'accessibilità e l'inclusione sportiva.