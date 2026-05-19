Il Napoli si prepara a un cambiamento significativo sulla panchina. L'addio di Antonio Conte sembra ormai imminente, concretizzandosi al termine dell'ultima partita stagionale, dopo la vittoria sul Pisa che ha garantito il ritorno in Champions League e il secondo posto in classifica.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è già attivo nella ricerca del successore. In pole position per la panchina azzurra c'è Maurizio Sarri, un nome che evoca ricordi positivi tra i tifosi partenopei. Non mancano però alternative di rilievo: Massimiliano Allegri, qualora lasciasse il Milan, oltre a Federico Grosso e Vincenzo Italiano, entrambi considerati opzioni concrete per il futuro del club.

Il futuro di Conte e la successione

Le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, rilasciate al termine della gara all’Arena Garibaldi, hanno alimentato l'ipotesi di un suo addio imminente. La formalizzazione potrebbe avvenire domenica, al fischio finale dell'ultima partita stagionale. Il tecnico è anche indicato come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale, e la risoluzione del suo contratto con il Napoli potrebbe avvenire consensualmente.

La ricerca del nuovo allenatore da parte di De Laurentiis è in fase avanzata. Sebbene Sarri sia il favorito, il patron non esclude altri profili di spessore.

La decisione di Conte e il biennio di successi

Antonio Conte avrebbe già preso la decisione di lasciare il Napoli, dicono gli analisti.

Questa scelta arriva nonostante De Laurentiis gli avesse concesso una settimana aggiuntiva per riconsiderare la sua posizione, con scadenza fissata al fischio finale della partita contro l'Udinese. Il tecnico rinuncerebbe anche ai sette milioni di euro di ingaggio previsti fino al 2027, segnando così la conclusione di un biennio ricco di successi per il club, culminato con la conquista del quarto scudetto nella storia della società partenopea e della Supercoppa italiana.