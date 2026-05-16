Cosenza torna a tremare per un episodio di violenza armata. Un giovane di 25 anni è stato ferito nella serata di venerdì 15 maggio da un colpo di pistola calibro 7,65 agli arti inferiori nella zona della Sopraelevata. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale dell’Annunziata e non sarebbe in pericolo di vita. Non si tratta di un episodio nuovo in città che già nel recente passato è stata protagonista di fatti simili. Ad indagare sono le forze dell'ordine che, arrivate sul posto, hanno inviato la ricostruzione dei fatti per cercare di risalire ad autori del gesto e movente.

Agguato a Cosenza: dinamica e intervento della Polizia

Il giovane 25enne è stato raggiunto da un singolo proiettile alla gamba mentre si trovava nella zona della Sopraelevata, arteria nella città dei Bruzi. La dinamica precisa resta da chiarire, così come il contesto che ha portato al ferimento. Il procuratore capo di Cosenza, Vincenzo Capomolla, ha assunto la direzione delle indagini. Gli investigatori starebbero raccogliendo testimonianze dei residenti e acquisiscono filmati dalle telecamere di sorveglianza della zona. Indagine avviata ma non facile, sia per l'orario che per dinamica.

Giovane ferito a Cosenza: interrogatori e primi accertamenti

Dopo le cure mediche, il 25enne sarà ascoltato dagli investigatori.

L’obiettivo degli agenti è quello di riuscire chiarire eventuali contrasti, frequentazioni o episodi recenti che possano aver motivato l’aggressione. Le prime ipotesi al vaglio parlano di un gesto intimidatorio, più che di un attacco premeditato. Le autorità cercano riscontri diretti dal ferito per delineare contorni e responsabilità dell’aggressione.

Controlli e perquisizioni a Cosenza dopo l’agguato

Nelle ore successive al ferimento, la Polizia di Stato impegnata nelle indagini ha eseguito perquisizioni e controlli nelle abitazioni di soggetti già noti alle forze dell’ordine. I controlli si sarebbero concentrati sull'approfondimento delle frequentazioni del giovane 25enne e su possibili contatti con ambienti considerati a rischio.