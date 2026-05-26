La leggendaria Alexia Putellas, simbolo indiscusso del Barcellona e icona del calcio femminile europeo, ha ufficialmente annunciato il suo addio al club catalano dopo ben quattordici anni di una carriera straordinaria. L’emozionante comunicazione è giunta attraverso un videomessaggio pubblicato sui suoi canali social, nel quale la capitana blaugrana ha ripercorso con toccante sincerità i momenti più significativi della sua lunga e gloriosa esperienza con la maglia azulgrana. Questo commiato arriva a pochi giorni di distanza dal trionfo europeo contro il Lione a Oslo, che ha segnato la conquista della quarta Champions League, e alla vigilia della sua ultima partita casalinga, valida per il penultimo turno di Liga contro la Real Sociedad.

Nel suo videomessaggio, Alexia Putellas ha condiviso ricordi profondi e personali, capaci di toccare il cuore dei tifosi: “Culé, ricordo la prima volta che ho sentito i vostri cori. Avevo sei anni ed era la prima volta che andavo al Camp Nou con mio padre”, ha raccontato. “Allora vedevo solo uomini giocare nello stadio e non avrei mai immaginato che, proprio lì, un giorno sarebbero stati più di 90 mila i culé a gridare il mio nome”. Queste parole hanno profondamente commosso i sostenitori, già in lacrime e visibilmente emozionati durante la recente festa per la quarta Champions League, quando dalla folla si è levato un coro unanime e accorato: “Quedate! Quedate!” (Resta! Resta!).

Un'Era di Successi Ineguagliabili e la Trasformazione del Calcio Femminile

Con un palmarès impressionante che include oltre 500 presenze, 232 reti e ben 38 trofei conquistati, Putellas si congeda dal Barcellona come una delle figure più rappresentative e influenti nella storia del calcio femminile. Durante questi anni, la talentuosa centrocampista ha alzato al cielo due prestigiosi Palloni d'Oro e quattro Champions League, contribuendo in maniera decisiva a elevare il club a un punto di riferimento mondiale e a trasformare radicalmente la percezione e lo status del calcio femminile. La sua leadership carismatica e il suo talento cristallino sono stati pilastri fondamentali per un'intera generazione di calciatrici, che grazie a lei ha visto ridefinire il proprio ruolo e le proprie ambizioni nel panorama calcistico europeo e globale.

Nel suo messaggio di addio, Alexia Putellas ha ribadito con forza la sua dedizione: “Questa maglia non si può difendere a metà. Io riconosco che mi sono svuotata… Ho dato tutto per questi colori… Per fortuna, sono nata e morirò culé. Ci rivedremo”. Il suo imminente addio pone fine a settimane di intense speculazioni riguardo al suo futuro, alimentate dalla conquista della quarta Champions e da una stagione che l'ha vista ancora una volta protagonista indiscussa. Non sono mancate, infatti, offerte importanti provenienti soprattutto dall'Inghilterra, tra cui quella del London City Lionesses, a testimonianza del suo valore inestimabile sul mercato internazionale.

L'Ultimo Saluto ai Tifosi e le Prospettive per il Futuro

La capitana blaugrana si congederà ufficialmente e con tutti gli onori dai suoi affezionati tifosi presso lo stadio Johan Cruyff, dove riceverà l'abbraccio caloroso e meritato di un pubblico che l'ha accompagnata e sostenuta per l'intera durata della sua eccezionale carriera. Il suo futuro professionale rimane ancora da definire, ma è certo che le offerte non mancano e la sua vasta esperienza e il suo indiscusso talento saranno un valore aggiunto prezioso ovunque decida di proseguire la sua avventura calcistica. Putellas lascia un'impronta indelebile nella storia del Barcellona, con un palmarès che include dieci Ligas, dieci Coppe della Regina, otto Coppe di Catalogna, sei Supercoppe e le già citate quattro Champions League, oltre a detenere il primato di essere la seconda miglior marcatrice di sempre del club.

Il suo percorso, segnato anche dal coraggioso superamento di un grave infortunio al ginocchio, rappresenta un esempio lampante di dedizione, resilienza e professionalità. La sua partenza segna l'inizio di una nuova fase per il Barcellona, che dovrà ora affidarsi alle nuove generazioni di talenti per continuare il brillante percorso di crescita e successo iniziato e consolidato proprio sotto la guida e l'influenza di Alexia Putellas.