Dopo l'addio di Antonio Conte sulla panchina del SSC Napoli, la dirigenza si sta muovendo per trovare un nuovo allenatore. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, Aurelio De Laurentiis ha trovato un accordo con Massimiliano Allegri. Sul web però è scoppiata una vera e propria polemica, tanto che i tifosi partenopei hanno inondato di commenti i post Instagram e X per non avere l'ex allenatore del Milan.

Schira: 'Napoli ha raggiunto accordo totale con Max Allegri, ma anche con Italiano'

Aurelio De Laurentiis ha avviato i colloqui sia con Massimiliano Allegri che per Vincenzo Italiano per portare uno dei due sulla panchina del Napoli.

Nel primo pomeriggio di giovedì 28 maggio, Schira ha pubblicato un post in cui si legge: "Napoli ha raggiunto un accordo totale con Max Allegri (contratto fino al 2028) e Vincenzo Italiano (contratto fino al 2028 + opzione per il 2029). Spetta ad Aurelio De Laurentiis la decisione finale".

Il club partenopeo il prossimo anno giocherà su tre competizioni dove intende dare il massimo: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Quest'anno il Napoli non è riuscita nell'impresa come lo scorso anno, poiché si è piazzato al secondo posto a 11 punti di distanza dall'Inter.

Tifosi partenopei contro l'arrivo dell'ex tecnico del Milan

Mentre De Laurentiis sta valutando quale tecnico portare sulla panchina del SSC Napoli, sul web i tifosi partenopei hanno inondato il post di commenti per provare a fermare l'arrivo del 58enne livornese.

Su Instagram un post pubblicato dalla dirigenza è stato inondato di commenti contro Allegri, non da meno la reazione su X. Un utente ha scritto: "Vai ADL. Con Allegri sulla panchina del Napoli, gli esterni di attacco che abbiamo in rosa li mandiamo a vendere il cocco sulle spiagge di Varcaturo". Un altro utente ha chiesto a più tifosi possibili di firmare la petizione online contro l'ex tecnico di Milan e Juve. Un tifoso ha commentato: "No vi prego, ditemi che sto sognando". Un ulteriore utente ha scritto: "Allegri out così già mi porto avanti". Un tifosi ha aggiunto: "Poveri noi, siamo rovinati", mentre un altro ha commentato: "Passare da Conte ad Allegri è folle". Infine c'è chi ha tagliato corto: "Allegri al Napoli? Ok niente abbonamento".