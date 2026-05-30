Il commissario tecnico della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha ufficialmente confermato la presenza di Neymar tra i ventisei convocati per i prossimi Mondiali. La decisione arriva nonostante l'attaccante abbia subito una lesione di secondo grado al polpaccio destro, un infortunio che ha destato preoccupazione nei giorni scorsi. Ancelotti ha ribadito che Neymar è considerato una parte fondamentale del gruppo che affronterà il prestigioso torneo iridato, il cui fischio d'inizio è fissato per l'11 giugno.

Recupero e prospettive di rientro

Le stime mediche indicano un periodo di recupero compreso tra le due e le tre settimane.

Questa tempistica suggerisce che Neymar potrebbe tornare a disposizione per la seconda partita del girone, che vedrà il Brasile affrontare Haiti. Ancelotti ha espresso piena fiducia nel percorso di guarigione dell'atleta, dichiarando con fermezza: “Se non potrà esserci alla prima partita, ci sarà alla seconda. Non cambieremo nessuno, i ventisei scelti giocheranno”. Questa affermazione sottolinea la volontà del tecnico di mantenere intatta la rosa selezionata.

Autonomia decisionale e la risposta del CT

Interrogato sulla possibilità di aver operato scelte diverse qualora avesse avuto conoscenza anticipata della gravità dell'infortunio, Ancelotti ha risposto con la sua consueta ironia, citando un noto detto italiano: “In Italia diciamo: se mio nonno aveva le ruote, era una macchina…”.

Il commissario tecnico ha inoltre enfatizzato che la scelta di confermare Neymar nella lista è stata presa in totale autonomia, senza alcuna forma di pressione esterna, riaffermando la sua piena responsabilità e visione.

La gestione dell'infortunio e la posizione del CT

Approfondendo la situazione, Ancelotti ha minimizzato l'entità della lesione, descrivendola come un “piccolo problema”. Ha chiarito che Neymar rimarrà integrato nel gruppo della nazionale fino al suo completo recupero. Inizialmente, il Santos aveva comunicato un edema, gestendo la situazione fino al 27 maggio, data in cui la CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ha assunto la piena gestione del caso. Il tecnico ha reiterato la sua convinzione: “Pensiamo che lui possa recuperare per la prima partita.

Se non sarà possibile, sarà disponibile per la seconda. Non abbiamo alcun dubbio che non cambieremo nessuno. Sono questi i ventisei che giocheranno la Coppa del Mondo”.

Preparazione per l'amichevole contro Panama

Intanto, la nazionale verdeoro si prepara per l'amichevole contro Panama, in programma domani presso lo storico stadio Maracanã. La formazione iniziale per questa importante sfida è già stata definita e vedrà scendere in campo: Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique. Si segnalano le assenze dei calciatori attualmente impegnati nelle finali delle massime competizioni europee per club, che si uniranno al gruppo in un secondo momento.