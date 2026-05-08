L'Europa League 2026 si prepara al suo atto conclusivo: Aston Villa e Friburgo si contenderanno il prestigioso trofeo. La finale è in programma mercoledì 20 maggio 2026 al Beşiktaş Park di Istanbul. Entrambe le formazioni hanno conquistato l'accesso superando con determinazione i rispettivi avversari, Nottingham Forest e Braga, nelle emozionanti semifinali di ritorno.

L'Aston Villa trionfa sul Nottingham Forest

L'Aston Villa ha sigillato la sua qualificazione con una prestazione dominante, travolgendo il Nottingham Forest per 4-0 nella gara di ritorno.

Dopo la sconfitta per 1-0 subita all'andata, la squadra inglese ha saputo ribaltare il risultato con grande carattere e un'efficacia offensiva notevole. I gol decisivi sono stati firmati da Watkins, Buendía e da una doppietta di McGinn. Sotto la guida esperta di Unai Emery, allenatore che vanta già quattro successi in questa competizione, l'Aston Villa ha dimostrato la sua superiorità, avendo già sconfitto il Forest per 3-1 in campionato in questa stagione. La fiducia all'interno del gruppo è alta, come testimoniato dalle parole di Matty Cash: "C’è ancora tanto calcio da giocare con il nostro pubblico a sostenerci". Questa semifinale ha rappresentato un evento storico, essendo la prima sfida tutta inglese in una semifinale europea dal 2008/09.

Il Friburgo vola a Istanbul dopo la vittoria sul Braga

Anche il Friburgo ha compiuto un'impresa, assicurandosi un posto nella finale di Istanbul dopo aver battuto il Braga per 3-1 nella semifinale di ritorno. Per la squadra tedesca, alla sua prima storica semifinale europea, la vittoria è arrivata grazie a una doppietta di Kubler e a un gol di Monzambi; per i portoghesi si è registrata un'autorete di Victor. Nonostante la sconfitta subita all'andata, il Friburgo ha saputo reagire con grande compattezza e determinazione. Il tecnico Julian Schuster aveva espresso fiducia prima del match di ritorno, affermando: "La squadra ha la qualità per tornare in partita. Con il sostegno dei nostri tifosi e giocando in casa, abbiamo la fiducia per offrire una prestazione migliore e vincere la seconda partita".

Questa fiducia si è tradotta in campo, dove il Friburgo ha mantenuto il suo impressionante record di aver vinto tutte le partite casalinghe disputate in questa edizione della competizione. Dal canto suo, il Braga ha raggiunto un traguardo significativo, celebrando la sua centesima presenza nella fase principale dell'Europa League, un record assoluto per il torneo.

La Finale di Europa League: Aston Villa contro Friburgo

L'appuntamento che tutti gli appassionati attendono è ora fissato per mercoledì 20 maggio 2026. Al Beşiktaş Park di Istanbul, Aston Villa e Friburgo si affronteranno per contendersi il prestigioso trofeo dell'Europa League. Sarà una sfida avvincente tra due squadre che hanno dimostrato carattere, talento e una grande capacità di superare le difficoltà per raggiungere l'atto conclusivo della competizione.