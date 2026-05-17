L'Atalanta si prepara ad affrontare il Bologna nella 37ª giornata di Serie A, in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 17:10, in un contesto di significativa emergenza difensiva. La squadra bergamasca, infatti, dovrà fare i conti con diverse assenze nel reparto arretrato.

La notizia più recente riguarda Odilon Kossounou, costretto ai box per una lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro. L'infortunio è stato diagnosticato dopo la partita disputata a San Siro contro il Milan. La prognosi per il difensore ivoriano dipenderà dall'evoluzione del quadro clinico, ma solitamente una lesione di questa entità richiede circa due settimane per un recupero completo.

La situazione era già critica prima di quest'ultima tegola. Giorgio Scalvini è fermo a causa di una distrazione alla caviglia destra, mentre Isak Hien sarà assente per squalifica nella sfida di domenica sera. Queste defezioni creano un quadro di difficoltà notevoli per il tecnico atalantino.

Il recupero di Djimsiti e le alternative in difesa

In questo scenario complesso, una nota positiva arriva dal recupero di Berat Djimsiti. Il nazionale albanese, che era stato escluso dalla formazione nella giornata precedente per un'infiammazione ai tendini della coscia sinistra, si sta allenando individualmente a Zingonia da due mattine. Djimsiti ha ancora a disposizione due sedute sul campo per rientrare in gruppo e rendersi disponibile per la partita.

Con Kossounou e Scalvini indisponibili e Hien squalificato, la retroguardia dell'Atalanta dovrà affidarsi a soluzioni alternative. Oltre al possibile rientro di Djimsiti, gli altri difensori a disposizione del tecnico sono i mancini Sead Kolasinac e Honest Ahanor, oltre all'Under 23 Relja Obrić, che non ha ancora avuto modo di esordire in prima squadra. La scelta del tecnico sarà quindi cruciale per bilanciare l'urgenza di coprire i ruoli con la necessità di garantire solidità e affidabilità al reparto.

Obiettivo Europa: la posta in gioco contro il Bologna

L'Atalanta arriva al match contro il Bologna con un obiettivo ben preciso: consolidare la qualificazione alla Conference League. Attualmente, la squadra occupa il settimo posto in classifica, una posizione che garantirebbe l'accesso alla competizione europea.

Il successo dell'Inter in Coppa Italia ha reso questa opportunità ancora più concreta per i bergamaschi.

Il Bologna, che segue l'Atalanta all'ottavo posto in classifica, rappresenta l'unica squadra in grado di insidiare concretamente la posizione europea dei nerazzurri. La formazione emiliana, reduce da una vittoria per 3-2 contro il Milan, punta a mantenere il vantaggio o a superare i bergamaschi. Il confronto di domenica assume, dunque, un'importanza cruciale per entrambe le formazioni: per la Dea, la possibilità di blindare il piazzamento europeo; per i rossoblù, l'occasione di agganciare o superare gli avversari diretti.

In conclusione, l'Atalanta si presenta al delicato confronto con il Bologna in una fase complessa, caratterizzata da una difesa in emergenza e dalla necessità di trovare soluzioni rapide ed efficaci.

Il potenziale rientro di Djimsiti potrebbe offrire un respiro, ma la squadra dovrà comunque affrontare le significative assenze e la pressione di un obiettivo europeo ancora da raggiungere e consolidare.