La stagione di Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta classe 2003, si conclude in anticipo a causa di un grave infortunio alla caviglia destra. Il giovane talento nerazzurro non potrà prendere parte alle ultime due giornate di campionato, un duro colpo per la squadra in questa fase cruciale della Serie A.

Gli accertamenti medici hanno rivelato una distrazione tra il primo e il secondo grado della caviglia destra, con interessamento del compartimento articolare laterale. L'infortunio è avvenuto domenica scorsa, durante la sfida in trasferta contro il Milan, dove Scalvini è stato costretto a lasciare il campo all'inizio del secondo tempo, evidenziando immediatamente la serietà del problema.

La sfortuna ha colpito anche il suo sostituto. Al posto di Scalvini è subentrato Odilon Kossounou, che tuttavia ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo soli quattordici minuti per un risentimento al flessore destro. Per Kossounou sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti diagnostici per determinare l'esatta entità del problema muscolare e i tempi di recupero.

La conclusione anticipata della stagione di Scalvini

La diagnosi ha purtroppo confermato la fine anticipata della stagione per Giorgio Scalvini. Questa battuta d'arresto gli impedirà di scendere in campo nelle decisive ultime due gare del massimo campionato italiano. Il difensore ha così chiuso il suo percorso stagionale con l'Atalanta, dopo essere stato un elemento fondamentale e costante nella retroguardia della squadra bergamasca fino al momento dell'infortunio.

Il difficile percorso di Scalvini tra gli infortuni

Negli ultimi due anni, la carriera di Scalvini è stata purtroppo costellata da una serie di problemi fisici che ne hanno limitato la continuità in campo. Il primo infortunio di rilievo risale al giugno 2024, quando subì la lesione del legamento crociato durante l'ultima partita di campionato contro la Fiorentina. Un evento che lo tenne lontano dai campi per un lungo periodo.

Dopo il recupero, tra dicembre 2024 e gennaio 2025, il difensore fu nuovamente costretto a fermarsi a causa di una doppia frattura alla clavicola, un problema che richiese un ulteriore intervento chirurgico e un'altra prolungata assenza. Anche nella prima metà di questa stagione, Scalvini ha dovuto fare i conti con ben tre diversi problemi muscolari, che hanno interessato prima gli adduttori, poi il bicipite femorale e successivamente di nuovo l'adduttore, costringendolo a saltare gran parte del girone di andata.

Nonostante queste significative difficoltà e le ripetute interruzioni, Giorgio Scalvini ha comunque dimostrato il suo valore, collezionando ventotto presenze e realizzando tre gol in stagione. Un bilancio che conferma la sua importanza come elemento prezioso per l'Atalanta, nonostante le avversità fisiche.