Silvio Baldini ha assunto ufficialmente l'incarico di commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana, subentrando a Rino Gattuso dopo le sue dimissioni. A Coverciano, Baldini ha incontrato la stampa, esprimendosi con la sua consueta schiettezza sul nuovo ruolo e sulle prospettive della squadra, in vista delle prossime amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. "Per allenare una rappresentativa con quattro mondiali vinti e altri trofei ci vuole un certo curriculum e io non ce l’ho", ha dichiarato Baldini, evidenziando la natura temporanea del suo incarico e la consapevolezza dei requisiti per guidare la selezione maggiore.

L'allenatore, con una lunga esperienza nel settore giovanile, ha ribadito la sua filosofia: "Io non faccio il pavone, prima va onorato un percorso". Baldini ha spiegato che il suo obiettivo primario rimane quello di portare l'Under 21 agli Europei e alle Olimpiadi. "Io credo nel merito, solo dopo aver centrato quegli obiettivi posso sperare d’allenare la nazionale maggiore", ha affermato. Ha poi aggiunto: "Come ho detto a Gravina, se Gattuso e Buffon non si fossero dimessi io non sarei qui; approfittare delle disgrazie altrui per entrare in gioco non mi appartiene. Per me essere qui è un premio inaspettato".

Le convocazioni e la fiducia nei giovani

Riguardo alle scelte per le prossime sfide, Baldini ha precisato: "Ho chiamato il mio gruppo perché è forte e può vincere contro Lussemburgo e Grecia; poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi, sperando di andarci".

Interrogato su eventuali contatti con altri giocatori della Nazionale dopo la sconfitta contro la Bosnia, Baldini ha risposto: "Nessuno tranne Donnarumma, che può essere convocabile per le Olimpiadi". Il tecnico ha espresso grande fiducia nei giovani convocati: "Io credo in loro perché sono forti, puliti, hanno entusiasmo, possono vincere entrambe le gare".

Baldini ha inoltre evidenziato come il vero problema del calcio italiano non risieda nella Federazione, ma nella gestione dei club: "Non è un problema della Federazione ma di chi acquista un giocatore di 39 anni quando in rosa ha ragazzi di 20 anni che meritano". Secondo il CT ad interim, il passaggio dalle Nazionali giovanili a quella maggiore è spesso ostacolato da decisioni dirigenziali poco lungimiranti.

Critica ai dirigenti e il futuro del calcio italiano

Uno dei passaggi più incisivi della conferenza ha riguardato le motivazioni delle recenti esclusioni dell’Italia dai Mondiali: "La mia spiegazione è semplice: il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano più ai propri interessi che alla crescita del gioco del calcio. Dirigenti che io definisco lestofanti, come ho detto già altre volte". Baldini ha ribadito con fermezza che "finché non ci saranno dirigenti seri sarà un problema, perché questi lestofanti hanno in mano i fili di questo gioco".

Durante l'incontro, Baldini ha anche sottolineato come le Nazionali giovanili italiane abbiano sempre ottenuto buoni risultati, ma le difficoltà emergano nel momento del salto verso la selezione maggiore.

Ha concluso rimarcando l'importanza di puntare sui giovani e di creare un ambiente che ne favorisca la crescita, ribadendo la sua volontà di onorare il percorso intrapreso e di non approfittare delle difficoltà altrui per ottenere incarichi di prestigio.

Le prossime sfide degli Azzurri

Il raduno della Nazionale prevede un programma intenso di conferenze stampa e allenamenti, che culminerà nelle due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Baldini ha sottolineato che "le amichevoli in Nazionale non esistono, ti confronti con altre Nazioni. Anche se non c’è in palio nulla, c’è in palio l'onore". Il tecnico ha ribadito che il gruppo convocato è coeso e motivato, e che l'inserimento di giocatori come Donnarumma e Pio Esposito rappresenta un valore aggiunto, specialmente in vista delle Olimpiadi.

Il dibattito sulle responsabilità dei dirigenti e sulla valorizzazione dei giovani rimane un tema centrale nel discorso di Baldini, il quale si è detto convinto che solo un cambiamento radicale nella gestione delle società potrà riportare il calcio italiano ai vertici internazionali. Nel frattempo, l'Italia si prepara a scendere in campo con l'obiettivo di ritrovare entusiasmo e risultati.