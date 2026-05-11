Il Napoli ha subito una sorprendente sconfitta casalinga per 0-1 contro il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona, nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Questo risultato inatteso complica significativamente le ambizioni dei partenopei nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League.

Il Contesto della Partita

La sfida, valida per la trentaseiesima giornata del campionato, si è svolta lunedì 11 maggio 2026 alle ore 20:45. Il Napoli, che occupava il secondo posto in classifica con settanta punti, cercava una vittoria per consolidare la propria posizione e blindare l'accesso alla massima competizione europea.

Il Bologna, invece, decimo con quarantanove punti, affrontava l'incontro senza particolari pressioni di classifica, puntando a chiudere la stagione con una prestazione di prestigio.

Le Formazioni Scelte

Il tecnico Antonio Conte ha schierato il Napoli con un modulo 3-4-2-1. Tra i pali Milinkovic-Savic; la linea difensiva era composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo, Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez hanno agito a supporto di De Bruyne e Alisson Santos sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Hojlund. Per la partita, sono tornati a disposizione Di Lorenzo e Vergara, mentre David Neres e Romelu Lukaku sono rimasti indisponibili.

Il Bologna ha risposto con un 4-3-3.

Pessina ha difeso la porta; la difesa vedeva Joao Mario, Helland, Lucumì e Miranda. Il centrocampo era formato da Ferguson, Freuler e Pobega, mentre in attacco si sono schierati Orsolini, Castro e Bernardeschi. Tra le fila emiliane, erano assenti Vitik, Casale e Cambiaghi, ma hanno fatto il loro rientro Skorupski, Joao Mario e Dallinga.

L'Esito e le Conseguenze

La partita si è conclusa con l'espugnazione del Maradona da parte del Bologna, grazie a un gol decisivo che ha fissato il punteggio sullo 0-1. Questo successo esterno ha rappresentato un risultato di grande rilievo per la squadra emiliana e, al contempo, una battuta d'arresto significativa per il Napoli. La sconfitta ha infatti complicato notevolmente il percorso dei partenopei nella corsa per un posto in Champions League, rendendo più incerto il raggiungimento dell'obiettivo stagionale.

Analisi Pre-Partita e Statistiche

Prima dell'incontro, il Napoli si presentava forte del suo secondo posto in classifica con settanta punti, con la chiara necessità di una vittoria per consolidare la qualificazione alla Champions League. Il Bologna, invece, si trovava a metà classifica con quarantanove punti, senza particolari obiettivi europei da perseguire. Le statistiche stagionali evidenziavano un Napoli particolarmente solido tra le mura amiche, con un bilancio di dodici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta in diciassette gare disputate al Maradona. Il Bologna, d'altro canto, aveva mostrato un rendimento in trasferta spesso superiore rispetto alle prestazioni casalinghe, suggerendo una certa capacità di affrontare le sfide fuori casa.