Sabato 23 maggio 2026, alle ore 18:00, il Bologna ospita l'Inter per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. La sfida di fine stagione vede i nerazzurri, già campioni d'Italia, affrontare i rossoblù in un clima di festeggiamenti per una parte e di incertezza per l'altra. Il futuro di Vincenzo Italiano e Riccardo Orsolini tra le fila emiliane, infatti, rimane in dubbio per la prossima stagione, aggiungendo un elemento di riflessione al match.

Il Bologna, sotto la guida di Vincenzo Italiano, si prepara alla gara con una formazione che dovrà fare i conti con alcune assenze significative.

Non saranno disponibili per la partita Casale, Vitik, Riccardo Orsolini e Cambiaghi, elementi che hanno contribuito al percorso della squadra. Questa situazione rende le scelte tecniche ancora più delicate per l'allenatore rossoblù, chiamato a gestire le risorse a disposizione.

La probabile formazione del Bologna, schierata con un modulo 4-3-3, vede Skorupski tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Zortea, Helland, Lucumí e Miranda. A centrocampo agiranno Ferguson, Freuler e Pobega, mentre il tridente d'attacco sarà formato da Bernardeschi, Castro e Rowe. In panchina, pronti a subentrare, figurano tra gli altri Pessina, Ravaglia e Dominguez.

L'Inter in campo da campione d'Italia

L'Inter, che ha già celebrato la conquista dello scudetto, si presenta a Bologna con la serenità del titolo in bacheca.

Anche per i nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, si registrano alcune assenze importanti: non prenderanno parte alla gara Calhanoglu, Akanji, Thuram e Dumfries. Nonostante ciò, la squadra cercherà di chiudere la stagione con una prestazione all'altezza del suo status di campione d'Italia.

Per l'Inter, il modulo previsto è un 3-5-2. Tra i pali ci sarà Josep Martínez, con Bisseck, de Vrij e Bastoni a comporre la difesa. Il centrocampo a cinque vedrà Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco, la coppia sarà formata da Esposito e Lautaro Martínez. Tra le riserve a disposizione di Chivu, troviamo nomi come Frattesi, Bonny e Mosconi, pronti a dare il loro contributo.

Contesto e prospettive della sfida

Questa partita, valida per la trentottesima giornata di Serie A, assume significati diversi per le due compagini. Per il Bologna, la gara è un'occasione per valutare le scelte tecniche future, soprattutto in relazione alle incognite sulla permanenza di figure chiave come l'allenatore Italiano e il giocatore Orsolini. L'Inter, d'altra parte, può sfruttare l'incontro per sperimentare nuove soluzioni tattiche, forte della sua posizione di campione.

La sfida del Dall'Ara rappresenta anche un importante banco di prova per i giovani e le riserve di entrambe le squadre, che avranno l'opportunità di mettersi in mostra. Sebbene il risultato non influenzi più la classifica dei nerazzurri, la partita mantiene un valore significativo per il prestigio e per le future valutazioni delle rispettive società, chiudendo al meglio il campionato.