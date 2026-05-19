La sfida contro la Fiorentina potrebbe essere ricordata come l’ultima volta di Gleison Bremer con la maglia della Juventus. Non tanto per una scelta immediata o già ufficiale, quanto per una serie di incastri tra campo, mercato e futuro che rendono sempre più incerta la permanenza del difensore brasiliano. Il centrale bianconero, infatti, sarà costretto a saltare anche l’ultima gara di campionato contro il Torino a causa della squalifica rimediata proprio nel match contro i viola. Un’assenza che potrebbe assumere i contorni simbolici di un addio.

In casa Juventus, infatti, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Bremer possa essere uno dei sacrificati eccellenti della prossima sessione estiva di mercato, soprattutto nel caso in cui i bianconeri dovessero fallire la qualificazione alla prossima Champions League.

Bremer verso l’addio? Il mercato internazionale osserva

Il nome del difensore brasiliano circola ormai da tempo tra le possibili uscite eccellenti della Juventus. Le sue prestazioni altalenanti nell’ultima parte di stagione hanno inevitabilmente acceso qualche riflessione in società, mentre dall’estero l’interesse non è mai venuto meno. In particolare, diversi club di Premier League avrebbero già inserito Bremer nella lista dei potenziali obiettivi per rinforzare le rispettive difese in vista della prossima stagione.

A complicare ulteriormente lo scenario c’è anche un aspetto contrattuale tutt’altro che secondario. Nel contratto del centrale sarebbe infatti presente una clausola rescissoria fissata attorno ai 54 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva per il mercato inglese. Tuttavia, proprio le recenti prestazioni del giocatore potrebbero rendere più complesso trovare club disposti a investire immediatamente una somma così rilevante.

Sul fondo dello scenario resta anche l’Inter, che osserverebbe con attenzione l’evoluzione della situazione. I nerazzurri, qualora dovessero perdere Alessandro Bastoni in estate, potrebbero decidere di virare con decisione su un profilo di livello internazionale come quello del brasiliano, già protagonista in Serie A e perfettamente integrato nei ritmi del campionato italiano.

Juventus tra bilanci e scelte

La posizione della Juventus è quindi tutt’altro che semplice. Da un lato c’è la necessità di mantenere una base difensiva solida, dall’altro la realtà economica e sportiva che potrebbe imporre sacrifici importanti qualora il club non dovesse centrare l’obiettivo Champions League. In questo contesto, Bremer rappresenta uno degli asset più preziosi ma anche più “spendibili” sul mercato.

Oltre a lui, anche altri nomi potrebbero però salutare, come Andrea Cambiaso, da tempo inviso da una parte corposa della tifoseria, o Federico Gatti, che con l'arrivo di Spalletti è scivolato lentamente fra le riserve di lusso.