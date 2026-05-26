Ischia ospita la 45ª edizione del Meeting Estate, un evento di sei giorni che eleva il calcio a linguaggio universale e ponte tra le radici italiane e il mondo. L'edizione 2026 pone al centro lo Special Event 'Radici' – Progetto Sport & Emigrazione, frutto della collaborazione tra il Museo nazionale dell’emigrazione italiana (Mei) e il Comitato Fair Play‑Coni. Fulcro della manifestazione è il primo 'Torneo internazionale delle Radici', una competizione dedicata a squadre fondate da italiani all'estero e riservata a ragazzi under 13, con l'intento di promuovere etica, inclusione e il profondo legame con le proprie origini.

Tra le formazioni internazionali partecipanti spiccano il Club Deportivo Mussatto di Valparaiso, Cile, e il Circulo Italiano de Villa Regina della Patagonia-Rio Negro, Argentina, quest'ultimo celebrando i suoi cento anni di fondazione. Queste squadre si misureranno con le compagini isolane: Ischia Calcio, Real Forio, Mondo Sport Italia e Barano Calcio. Paolo Masini, presidente del Mei, ha evidenziato come questo evento rappresenti «lo sbocco naturale di un percorso avviato da anni che lega sport e emigrazione. Lo sport e il calcio confermano di essere strumento di integrazione e come nella mission del nostro museo leghiamo passato e futuro in quella che amiamo definire la più grande narrazione popolare e collettiva del Paese».

Momenti salienti e protagonisti del Meeting Estate

Il programma del Meeting Estate 2026 include appuntamenti di rilievo come il gala 'Il Calcio con amore', che si terrà presso il suggestivo Castello Aragonese, e la cerimonia di consegna del VII Premio 'I Talenti del Calcio 2025/2026'. Tra gli ospiti d'onore attesi figurano leggende del calcio quali Careca, Alemao e Zé Maria, affiancati da importanti rappresentanti dell’Associazione Italiana Calciatori (Aic) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Federcalcio). L'avvocato Franco Campana, storico patron e fondatore, si conferma per il 45° anno consecutivo come motore organizzativo della manifestazione, garantendo continuità e passione.

Campana ha ribadito l'importanza dell'evento, affermando che «ancora una volta lo sport dimostra di essere molto più di una competizione: è incontro tra popoli, generazioni, memoria condivisa e futuro da costruire con disciplina.

In questi 45 anni il Meeting Estate ha cercato di raccontare un calcio fatto di valori, rispetto e amicizia, con al centro i giovani. Oggi, con il Torneo internazionale delle radici organizzato dal Mei, diamo ancora più forza a questo messaggio: le comunità italiane nel mondo continuano a sentirsi parte di una stessa storia, e il calcio diventa il linguaggio più autentico per tramandarla».

Il contributo del Museo nazionale dell’emigrazione italiana (Mei)

Il Museo nazionale dell’emigrazione italiana (Mei), con sede a Genova, si dedica alla conservazione e valorizzazione della storia dell’emigrazione italiana. Attraverso le sue iniziative, il museo promuove attivamente il legame indissolubile tra le comunità italiane sparse nel mondo e le loro origini.

Il Mei si impegna a narrare le vicende degli italiani emigrati tramite mostre, eventi e progetti educativi, con l'obiettivo primario di mantenere viva la memoria storica e di rafforzare l'identità culturale delle nuove generazioni, assicurando che il patrimonio culturale italiano continui a prosperare oltre i confini nazionali.