La squadra di calcio femminile nordcoreana Naegohyang Women’s FC è atterrata all’aeroporto internazionale di Incheon, segnando una visita storica: la prima di una formazione sportiva della Corea del Nord nel Sud dopo ben otto anni. L’arrivo, accolto da una folla di giornalisti e tifosi con cartelli di benvenuto, rappresenta un evento di significativo rilievo nel panorama sportivo e politico della penisola coreana, in vista della semifinale della AFC Women’s Champions League.

Il club Naegohyang, il cui nome in coreano significa “La mia città natale”, ha sede a Pyongyang ed è stato fondato nel 2012.

La delegazione, composta da trentanove tra giocatrici e membri dello staff, è giunta in Corea del Sud via Pechino e alloggerà in un hotel a Suwon, città situata a sud di Seul. Mercoledì, la squadra affronterà il Suwon FC Women nella semifinale del prestigioso torneo continentale. Non è la prima volta che le due formazioni si incontrano: il Naegohyang FC aveva già sconfitto la squadra sudcoreana per 3-0 nella fase a gironi della scorsa edizione, dimostrando la propria competitività.

Accoglienza e protocolli di sicurezza

L’arrivo delle calciatrici nordcoreane ha generato un notevole interesse mediatico e popolare: i settemila biglietti disponibili per la partita sono andati esauriti in poche ore.

Per garantire la fluidità dell’evento e gestire le interazioni, le due squadre utilizzeranno aree ristoro e percorsi di viaggio separati, limitando i contatti diretti tra i gruppi. Il Ministero dell’Unificazione sudcoreano ha inoltre fornito sostegno economico alle organizzazioni della società civile che intendono promuovere il tifo per entrambe le squadre. L’evento è stato definito come una preziosa opportunità per favorire la “comprensione reciproca tra le due Coree”, sottolineando l’importanza del dialogo anche attraverso lo sport.

Contesto politico e dialogo sportivo

La presenza della Naegohyang Women’s FC in Corea del Sud si inserisce in un clima di persistente tensione politica tra i due paesi.

Esperti locali interpretano l’evento sportivo come un raro momento di contatto, ma avvertono che non è da considerare un segnale di distensione tra i rispettivi governi. L’ultima visita di atleti nordcoreani nel Sud risale al dicembre 2018, in occasione di un torneo di tennis tavolo. Da allora, le relazioni si sono irrigidite, in parte a causa delle continue dispute internazionali sul programma nucleare nordcoreano. Nonostante queste difficoltà, il governo sudcoreano ha ribadito il proprio sostegno a iniziative di dialogo e cooperazione attraverso lo sport, finanziando anche una squadra di tremila sostenitori che inciterà entrambe le formazioni durante la semifinale, in un gesto di apertura e speranza.

La Naegohyang FC, già vincitrice del campionato nordcoreano nella stagione 2021-2022, si conferma tra le realtà più competitive e vincenti del calcio femminile asiatico. La semifinale di Suwon rappresenta dunque non solo un appuntamento sportivo di alto livello, ma anche un’occasione di confronto e di visibilità internazionale per entrambe le Coree, evidenziando il potere unificante dello sport anche in contesti complessi.