Il 20 maggio, la squadra nordcoreana di calcio femminile, il club Naegohyang, giocherà in Corea del Sud. È la prima trasferta di una delegazione del Nord nel Sud dal 2018 (allora giovanili e altre discipline); per il calcio femminile, l'ultima visita risale al 2014, rendendo l'appuntamento raro.

Il Ministero per l’Unificazione della Corea del Sud ha ricevuto notifica da Pyongyang per l'invio di una delegazione di 39 persone: 27 giocatrici e 12 membri dello staff del Naegohyang. La squadra affronterà le sudcoreane del Suwon nella semifinale della Champions League asiatica, in Corea del Sud.

La data di arrivo non è stata specificata. La vincente affronterà in finale, il 23 maggio (sempre in Corea del Sud), la vincente tra Melbourne City e Tokyo Verdy Beleza. La formazione sconfitta nella semifinale farà ritorno in patria il 21 maggio, senza finale per il terzo posto.

Calcio e diplomazia: il valore simbolico

La partita tra Naegohyang e Suwon va oltre il confronto sportivo, assumendo un profondo significato simbolico. La presenza di una squadra nordcoreana in Corea del Sud è vista come un segnale di apertura, seppur temporaneo, in un contesto di relazioni diplomatiche complesse. Sia Seul che Pyongyang monitorano l'evento, consapevoli dell'impatto sul delicato dialogo intercoreano. L'appuntamento sportivo si configura come un potenziale ponte.

La Champions League asiatica femminile

La Champions League asiatica femminile è la massima competizione continentale per club. La partecipazione di squadre da nazioni con contesti geopolitici diversi (Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Australia) arricchisce il torneo, un'occasione di confronto sportivo e culturale. La finale, prevista per il 23 maggio, vedrà la vincente della semifinale tra Naegohyang e Suwon opposta a una tra Melbourne City e Tokyo Verdy Beleza. La Corea del Sud conferma il suo ruolo centrale come ospitante di questa fase decisiva.