Mario Gila è pronto a lasciare la Lazio. Stando a quanto riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, sul difensore spagnolo ci sono già diversi club interessati: Juve, Milan, Napoli e Atletico Madrid. Dopo l’ultima partita giocata allo stadio Olimpico di Roma, lo stesso giocatore ha pubblicato sui social un post criptico che lascia intendere una separazione.

Calciomercato: Gila non rinnova

Mario Gila Fuentes meglio conosciuto come Mario Gila ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 con la S.S. Lazio. Dopo una stagione giocata ai massimi livelli (il difensore ha disputato ben 36 partite da titolare in questa stagione), su di lui sono piombati diversi club: Juventus, Napoli, Milan e Atletico Madrid.

Inoltre non si esclude un inserimento da parte dell’Inter.

Dal momento in cui il calciatore ha lasciato intendere di non rinnovare, la società di Claudio Lotito potrebbe metterlo sul mercato per evitare di perderlo a parametro 0 come accaduto in passato con altri giocatori che non hanno rinnovato. Il prezzo del cartellino potrebbe essere maggiorato, poiché al Real Madrid va il 50% sulla rivendita. Tra i club sopra menzionati, il Milan sarebbe disposto a mettere sul tavolo circa 20 milioni di euro anche se la situazione potrebbe cambiare con l’esonero di Massimiliano Allegri, Igli Tare, Moncada, Furlani e soprattutto con il mancato raggiungimento della Champions League. La notizia è stata confermata anche dal giornalista sportivo Nicolò Schira attraverso un post pubblicato su X.

Il post criptico del difensore classe 2000

Terminata la gara tra Lazio e Pisa, Mario Gila ha pubblicato un posto su Instagram che sembra avere Il sapore di un saluto finale: “Ciao Laziali, diciamo addio a una stagione molto importante nella mia carriera, sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile. Ho dato tutto per questo scudo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato qua alla Lazio". A seguire il diretto interessato ha ringraziato i suoi compagni di squadra e la sua compagna. Infine ma non per ordine d’importanza, Gila ha ringraziato Pedro: “Una leggenda del calcio”.

Il commento di alcuni utenti del web

In merito alla notizia di calciomercato riguardante Mario Gila, su X non sono mancate le reazioni dei diversi tifosi. Un tifoso biancoceleste ha scritto: “Fa bene ad andarsene da una società senza idee e futuro”. Un tifoso della Juve si è invece rivolto a Comolli: “Prendilo subito”. Un altro utente si è augurato che il difensore possa approdare al Napoli. Tra i vari c’è chi sogna il 25enne spagnolo all’Inter e chi addirittura alla Roma (anche se in questo caso il club giallorosso non sembra essere intenzionato a Gila). Infine c’è chi si è detto dispiaciuto sul fatto che il difensore non sia attratto dalla Premier League.