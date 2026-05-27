Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta un rebus. L’ad bianconero Damien Comolli è stato molto chiaro: il club vorrebbe trattenere l’attaccante serbo, ma al momento non sa in che modo riuscirci. La volontà della Juve e di Luciano Spalletti sarebbe infatti quella di continuare a puntare su di lui. L’allenatore, nelle scorse settimane, aveva sottolineato quanto la sua assenza si sia fatta sentire, definendolo un giocatore fondamentale per caratteristiche fisiche, presenza offensiva e capacità realizzativa. Tuttavia, come spiegato dallo stesso Comolli, la decisione finale dipenderà da Vlahovic e dal padre, che ne cura gli interessi.

Intanto il Milan accelera per arrivare ad Andoni Iraola. Gerry Cardinale, insieme ai suoi collaboratori più stretti Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic, vuole chiudere in fretta la trattativa per battere sul tempo gli altri club interessati e convincere l’allenatore spagnolo ad accettare la panchina rossonera. Sul tavolo ci sarebbe un contratto di due o tre anni, con stipendio superiore ai tre milioni di euro a stagione più bonus e la possibilità di rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League.

Trattativa bloccata per il rinnovo di Vlahovic con la Juventus

Per ora la trattativa è bloccata. Le richieste economiche del centravanti vengono considerate troppo elevate dalla società: Vlahovic chiede almeno otto milioni netti all’anno per tre stagioni, oltre a un bonus alla firma.

Numeri che la Juventus ritiene fuori dai propri parametri salariali. Le due parti restano quindi distanti, anche perché la mancata qualificazione alla prossima Champions League ha complicato ulteriormente la situazione. Nelle prossime ore è previsto un incontro con l’agente del giocatore, dal quale potrebbero emergere sviluppi decisivi, in positivo o in negativo.

Intanto intorno all’attaccante continuano a circolare diverse voci di mercato. Il Bayern Monaco avrebbe chiesto informazioni, senza però presentare offerte ufficiali. Inoltre, la recente presenza di Vlahovic a Londra ha alimentato le indiscrezioni su un possibile interesse dalla Premier League, con Chelsea e Newcastle tra i club accostati al serbo.

Il Milan sfida il Crystal Palace per Iraola

La società rossonera sa però di non poter perdere tempo. Più che il Benfica, che sembra orientato verso Marco Silva, o il Bayer Leverkusen, a preoccupare è soprattutto il Crystal Palace. Il club inglese, impegnato nella finale di Conference League, rischia infatti di perdere Oliver Glasner e vede in Iraola il profilo ideale per sostituirlo. Lo spagnolo arriva da un’ottima esperienza con il Bournemouth, portato prima a metà classifica e poi fino alla qualificazione europea grazie a una crescita costante nelle ultime stagioni di Premier League.

Un elemento che potrebbe favorire il Palace è il fatto che Iraola e la sua famiglia si trovino molto bene in Inghilterra.

Dall’altra parte, però, il Milan può mettere sul piatto ambizioni sportive più elevate e un progetto tecnico di maggiore prestigio. Cardinale punta proprio su questo aspetto per convincere il tecnico basco.

I primi contatti tra il Milan e Iraola risalgono a circa un mese fa, quando l’allenatore aveva parlato con l’ad Furlani e il direttore tecnico Moncada. Successivamente, a Londra, si è svolto un incontro diretto con Cardinale e Ibrahimovic, che hanno espresso tutta la loro fiducia nelle sue qualità. Nelle prossime ore è previsto un nuovo faccia a faccia nella capitale inglese, con il club rossonero deciso a provare l’affondo definitivo.

Il Milan, complice l’assenza degli introiti della Champions League, non potrà garantire investimenti faraonici sul mercato.

Tuttavia, come già avvenuto in passato con Allegri, alla guida tecnica verrebbe proposto un progetto di crescita graduale ma ambizioso, basato su rinforzi mirati e sulla costruzione di una squadra competitiva nel giro di due anni. Inoltre, la dirigenza sarebbe pronta a garantire pieno sostegno all’allenatore anche nei momenti più delicati.

Le alternative a Iraola

Dal punto di vista tattico, Iraola piace per il suo stile di gioco offensivo, intenso e aggressivo, caratteristiche che il Milan vorrebbe riportare stabilmente in campo. Al momento lo spagnolo appare il favorito per raccogliere l’eredità di Allegri, ma la lista dei candidati resta ampia. Restano infatti monitorati anche Oliver Glasner, Xavi, che attraverso il suo entourage avrebbe dato qualche segnale positivo, e Mauricio Pochettino. Più difficile invece arrivare a Unai Emery, blindato dall’Aston Villa dopo la qualificazione in Champions League e forte di un contratto da top manager europeo.