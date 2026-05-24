In vista della prossima stagione, la Juventus si sta già muovendo sul mercato per mettere a segno i primi colpi. Stando a quanto si apprende, Jérémie Boga continuerà ad indossare la casacca bianconera: nonostante l'attaccante francese abbia giocato pochissimo e sia scivolato nelle gerarchie, verrà riscattato per una cifra al di sotto di 5 milioni di euro.

Juve: da Kolo Muani a Gonzalo Garcia, passando per Boga

In vista della sessione di calciomercato estiva, la Juve sta già pensando chi prendere per rinforzare la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Nel futuro bianconero c'è sicuramente l'attaccante francese Boga: il 29enne arrivato dal Nizza con il mercato di gennaio verrò riscattato per una cifra di circa 5 milioni di euro.

Ma non è tutto perché il nome di Kolo Muani è tornato prepotentemente di moda. Il giocatore francese era stato vicino alla Continassa nel mercato di gennaio, ma il PSG continua a chiedere cifre folli tanto che alla fine è stato ceduto in prestito al Tottenham. Dal momento in cui Kolo Muani non è riuscito a strappare la convocazione per il Mondiale 2026, il PSG potrebbe accontentare le richiese del giocatore visto che il suo cartellino è scesa a dismisura. Dusan Vlahovic sembrerebbe essere riconfermato tra le file bianconere, ma nel caso l'attaccante dovesse rinunciare al rinnovo, al suo posto di pensa a Gonzalo Garcia: il 22enne è attualmente un giocatore del Real Madrid quindi l'ultima parola sulla cessione spetterà al nuovo tecnico José Mourinho.

Infine si parla di Alisson Becker: il portiere attualmente in forza al Liverpool avrebbe aperto al trasferimento in bianconero forte del feeling con Luciano Spalletti.

Il commento dei tifosi bianconeri

In seguito alle prime voci di mercato legate al club bianconero non sono mancate le reazioni da parte dei tifosi. Un utente non ha gradito l'eventuale riscatto di Boga: "Penso che la Juve meriti di meglio". Un altro utente ha aggiunto: "Ancora perdiamo tempo dietro a Kolo Muani che neanche è stato convocato per il Mondiale. Forse una volta era un giocatore, adesso è sull'orlo del tramonto". Un tifosi è soffermato sul 22enne del Real Madrid: "Con Mourinho in panchina dubito che avrà il lasciapassare se è un giocatore valevole". Infine c'è chi si è augurato che Vlahovic possa rinnovare: "Deve restare in bianconero senza se e senza ma".