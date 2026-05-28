Novità in casa Juventus in vista della prossima sessione di Calciomercato. La dirigenza intende puntare su Kenan Yildiz, al punto da considerarlo incedibile nonché il perno su cui ripartire la prossima stagione. Diverso invece il discorso per Dusan Vlahovic e Andrea Cambiaso: il primo è attenzionato dal Napoli, mentre il secondo interessa all'Inter e al Como.

Juve: chi parte e chi resta

La Juve deve assolutamente trovare 70 milioni di euro per fare mercato. Dunque è costretta a cedere anche alcuni giocatori di cui inizialmente non avrebbe fatto a meno e tra questi sembra esserci Andrea Cambiaso.

Il difensore e centrocampista della Nazionale Italiana interessa al Como: la squadra allenata da Fabregas il prossimo anno dovrà avere in rosa un numero minimo di giocatori italiani. Dunque il 26enne è particolarmente attenzionato, ma non è l'unico club: anche l'Inter neo Campione d'Italia sembra aver fatto un pensierino sul calciatore bianconero.

Dusan Vlahovic invece ha una situazione completamente diversa: l'attaccante serbo è in scadenza di contratto ed il rinnovo è fermo a causa di un mancato accordo sulle commissioni e sul premio alla firma. Il calciatore attualmente percepisce uno stipendio di 12 milioni di euro netti, ovvero risulta essere il calciatore più pagato dalla dirigenza bianconera.

A quasi un mese esatto dalla scadenza di contratto dell'attaccante, il Napoli ha avviato i contatti con Milos Vlahovic (padre e agente): il club partenopeo è infatti alla ricerca di un centravanti di calibro per affrontare tre competizioni durante la prossima stagione.

Calciomercato: YIldiz incedibile

Kenan Yildiz invece è l'elemento di cui la Juventus non intende privarsi. Il calciatore turco è il punto fermo su cui ripartire nella prossima stagione e lo stesso Luciano Spalletti ha confermato che il 21enne non uscirà dalla Continassa. Nonostante alcune divergenze di mercato tra il tecnico di Certaldo e Comolli, quest'ultimo è d'accordo sul fatto che il giocatore turco è il presente ed il futuro bianconero. Attualmente Yildiz ricopre anche il ruolo di vice capitano della squadra: motivo per cui la dirigenza non intende privarsene sebbene abbia l'esigenza di trovare fondi da reinvestire.