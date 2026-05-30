I primi nomi finiti nel mirino della Juventus per rinforzare la difesa sono profili di grande esperienza internazionale, ma uno in particolare intriga l’area tecnica bianconera: Kim Min-jae. Nel frattempo, Luka Modrić ha affidato ai social un messaggio che ha subito acceso le interpretazioni sul suo futuro con il AC Milan. Attraverso il proprio profilo Instagram, il centrocampista ha descritto una stagione fatta di alti e bassi, conclusa però in modo diverso rispetto alle aspettative iniziali. Intanto il fondo Oaktree Capital Management avrebbe messo a disposizione un budget importante per un singolo colpo di mercato per l'Inter, stimato intorno ai 50 milioni di euro.

Una cifra significativa, superiore agli investimenti più recenti del club, considerando che l’ultimo grande esborso risale al 2020 con l’acquisto di Hakimi per circa 40 milioni.

Spalletti vuole Kim alla Juventus

Il centrale sudcoreano è tornato al centro delle valutazioni di mercato dopo le sue esperienze ad alto livello tra Serie A e Bundesliga. In particolare, il suo rendimento straordinario con il Napoli nella stagione dello scudetto 2022-2023, sotto la guida di Luciano Spalletti, è rimasto impresso nelle valutazioni degli addetti ai lavori. In quell’annata Kim si è imposto come uno dei migliori difensori del campionato, grazie a una combinazione rara di forza fisica, velocità e capacità di lettura delle situazioni difensive.

Proprio queste caratteristiche lo rendono oggi un profilo particolarmente apprezzato dalla Juventus, che cerca un centrale in grado di garantire solidità immediata e leadership nel reparto arretrato. Kim è un difensore moderno: aggressivo nell’anticipo, efficace nei duelli individuali e allo stesso tempo affidabile nella gestione del pallone, con una discreta capacità di impostazione dalla retroguardia.

La situazione al Bayern Monaco potrebbe inoltre favorire nuove riflessioni. Il sudcoreano non è riuscito a replicare con continuità le prestazioni offerte in Italia e ha vissuto una stagione con minutaggio ridotto, elemento che potrebbe riaprire scenari di mercato in uscita.

Modric ringrazia i tifosi del Milan sui social

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare con insistenza del futuro di Luka Modrić, con l’ipotesi che il centrocampista possa addirittura decidere di chiudere la propria carriera dopo i prossimi impegni con la Croazia, eventualmente dopo i Mondiali, rinunciando quindi a proseguire anche con il AC Milan.

All’interno dell’accordo tra le parti resta comunque attiva un’opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2027 a favore del club rossonero, che potrebbe essere esercitata ma per il momento è in attesa di una risposta definitiva da parte del giocatore.

La dirigenza milanista, a partire dal patron Gerry Cardinale, ha sempre considerato Modrić un esempio di leadership e mentalità vincente, sottolineando anche la sua straordinaria capacità di sacrificio e la determinazione dimostrata in carriera, come nel recente rientro in campo dopo un intervento al volto.

Anche Zlatan Ibrahimović sta spingendo molto per convincerlo a restare, mantenendo contatti continui con il centrocampista e provando a fargli sposare il nuovo progetto tecnico del club, basato su una fase di ricostruzione e rilancio.

Il fuoriclasse croato ha poi voluto ringraziare i tifosi rossoneri per l’affetto e il sostegno ricevuti lungo tutto l’arco dell’anno, sottolineando la vicinanza e il rispetto mostrati nei suoi confronti. Il messaggio si è chiuso con un “Forza Milan” accompagnato dai classici cuori rosso e nero, dettaglio che ha ulteriormente alimentato i dubbi sul significato reale delle sue parole.

Resta infatti da capire se si tratti di un saluto o semplicemente di un momento di riflessione a stagione appena conclusa.

Da una parte il Milan continua a lavorare per provare a trattenerlo, dall’altra il giocatore non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, lasciando aperta ogni possibilità per la prossima annata.

L'Inter vuole regalare Palestra a Chivu

Lo Scudetto appena conquistato non rappresenta un punto d’arrivo per l’Inter. Al termine della stagione, il presidente Giuseppe Marotta ha ribadito come l’obiettivo principale resti quello di arrivare a vincere la Champions League, un traguardo che richiede necessariamente una rosa sempre più competitiva a livello europeo.

Tra i profili seguiti c’è quello di Marco Palestra, terzino di proprietà dell’Atalanta che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Cagliari, distinguendosi come una delle sorprese del campionato.

La valutazione del suo cartellino si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro, cifra importante ma considerata coerente per un giovane esterno moderno, dotato di grande spinta offensiva e margini di crescita significativi.