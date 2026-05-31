Victor Osimhen è pronto a lasciare il Galatasaray per una nuova sfida, ma la Juventus pur essendo alla ricerca di un centravanti non può affatto mettere nel mirino il 27enne nigeriano. Il motivo è legato alla clausola rescissoria del calciatore: nel contratto il Napoli aveva chiesto ai turchi di inserire che non avrebbero potuto cederlo ad alcun club di Serie A per i successivi due anni, quindi fino all'estate 2027.

Juve: beffa Osimhen

Tra Luciano Spalletti e Victor Osimhen c'è sempre stato un forte un feeling. Motivo per cui in caso di partenza di Dusan Vlahovic per via del mancato rinnovo di contratto, la dirigenza bianconera avrebbe potuto portare uno dei pupillo del mister alla Continassa.

A quanto pare però è solo un sogno, perché se veritiera la notizia che il 27enne nigeriano lascerà il Galatasaray non potrà approdare in Italia. Il motivo? Il Napoli al momento della cessione dell'attaccante ha fatto inserire come clausola rescissoria al club turco che per i prossimi due anni non potevano cederlo ad un club di Serie A, ovvero fino all'estate del 2027. Tuttavia va precisato che Osimhen ha un valore di mercato altissimo e con i Mondiali alle porte il suo cartellino potrebbe salire ancora di più. Quindi al netto del valore di mercato, in Premier League ci sono diversi club sulle tracce del calciatore.

Napoli: Allegri vorrebbe il suo pupillo Rabiot

In mancanza di colpi di scena Massimiliano Allegri dovrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli - per l'ufficialità manca la risoluzione del contratto tra il tecnico e il Milan.

In attesa della presentazione del nuovo tecnico del club partenopeo, il 58enne livornese sta già pensando ai giocatori da portare e tra questi c'è l'ex Juve Adrien Rabiot: la madre e agente del calciatore pare che abbia stipulato un accordo con i rossoneri, che in caso di un'offerta superiore ai 10 milioni di euro il 35enne avrebbe potuto lasciare il club.

Al contrario Anan Khalaili si allontana: l'Union Saint-Gilloise avrebbe alzato il valore del cartellino ad oltre 23 milioni di euro. Il futuro di Anguissa invece sembra essere lontano dalla società di De Laurentiis: il calciatore è valutato 20 milioni e potrebbe sbarcare in Turchia.