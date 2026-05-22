Alla Continassa, il quartier generale della Juventus, si è svolto un emozionante e significativo incontro per celebrare il trentennale della storica vittoria in Champions League del 1996. Un momento di profonda memoria e condivisione ha riunito Alessandro Del Piero e molti degli altri protagonisti di quella memorabile impresa che ha segnato un’epoca per il club bianconero.

Il ritrovo, avvenuto il 22 maggio 2026, ha visto la presenza di icone come Del Piero, affiancato da leggende quali Peruzzi, Lombardo, Ravanelli, Di Livio e Ferrara. L’occasione ha commemorato la finale di Roma contro l’Ajax, un match epico vinto ai calci di rigore, che rappresenta tuttora l’ultima Champions League conquistata dalla Juventus.

Legami indissolubili: amicizia e riconoscenza

L’atmosfera di profonda unione e affetto è stata splendidamente catturata da Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, che ha condiviso sui social una toccante immagine del gruppo riunito a tavola. La didascalia, “Gruppo, amici, famiglia: vi voglio bene campioni”, ha evidenziato il legame duraturo e profondo che unisce i protagonisti di quella stagione leggendaria, sottolineando il valore umano e la fratellanza che trascendono il campo da gioco.

Un omaggio alla storia bianconera

L’evento ha assunto un significato ancora più rilevante grazie al contesto. La Juventus, attualmente sotto la guida di Luciano Spalletti, ha concesso un giorno di riposo alla squadra odierna, creando lo spazio ideale per questa celebrazione del glorioso passato.

L’iniziativa ha catalizzato l’attenzione di tifosi e media, riaccendendo l’orgoglio per un trionfo che rimane indelebilmente impresso nella memoria collettiva e nel cuore di ogni sostenitore bianconero.

Passaggio di testimone: Del Piero e il futuro

La visita di Alessandro Del Piero alla Continassa è stata interamente dedicata alla ricorrenza del trentennale della Champions League vinta a Roma. Durante la giornata, l’ex capitano e numero dieci ha registrato una serie di video commemorativi per il club. Un momento particolarmente simbolico è stato l’incontro con Kenan Yildiz, il giovane talento della squadra attuale, spesso considerato l’erede ideale del ruolo storico ricoperto da Del Piero. Questo passaggio di testimone tra la leggenda del passato e la promessa del futuro ha arricchito l’evento di un ulteriore strato di emozione e speranza, proiettando la Juventus verso nuove sfide con la consapevolezza della sua gloriosa eredità.