Il giornalista Giovanni Capuano ha parlato della Juventus e del suo tecnico ai microfoni di Tutti Convocati: "E' partita la narrazione drammatica che ci sta accompagnando da quando la Juventus ha perso con la Fiorentina e non faccio altro che sentire cosa non sta bene a Spalletti, cosa non gli piace e cosa vorrebbe cambiare. Capisco tutto ma parliamo di un allenatore che ha fatto 53 punti in 28 partite e so che c'é qualche collega che racconta la storia di una Juventus seconda in classifica in termini di risultati da quando siede il toscano sulla sua panchina.

Poi però vai a spacchettare la questione e ti accorgi che Spalletti ha fatto 1 punto in più di un Milan che nel ritorno è stato ridicolo"

Capuano punge Spalletti: 'Avrà pure qualche responsabilità?'

Ancora Capuano: "Allora il tema che voglio affrontare io è, avrà anche qualche responsabilità questo allenatore nelle difficoltà riscontrate dalla squadra bianconera o ogni volta dobbiamo assistere a questa narrazione secondo la quale il tecnico è al centro del villaggio e la società deve dargli tutto, esautorandolo da ogni tipo di problema che ricade puntualmente sull'ecosistema che gli sta attorno. Capisco tutto, ma capisco meno il fatto che da 20 giorni Spalletti dettasse pubblicamente il mercato che dovrà fare la Juventus, come se nella sua testa la stagione attuale fosse finita.

Un errore enorme che poi si è rivelato potenzialmente fatale, visto che l'annata non era assolutamente conclusa"

Juve, Capuano sottolinea. 'Lo Spalletti di adesso ha meno forza decisionale di quello di un mese fa'

Capuano ha infine concluso dicendo: "Capisco meno che Spalletti passi sopra la struttura societaria che ha creato la Juventus, volendo parlare direttamente con il proprietario e disintegrando definitivamente quel poco che resta di organizzativo all'interno del club. Io penso anche che Spalletti fino a un mese fa aveva molta più forza decisionale rispetto a quella che avrà domenica sera, sempre che l'imponderabile non accada. Di questa cosa bisogna fare i conti perché sono convinto che la Juve debba ripartire dal toscano, ma non si può ignorare il fatto che abbia mancato l'obiettivo stagionale. Quindi Spalletti che ti porti all'anno prossimo non sarà quello che arrivò a ottobre".