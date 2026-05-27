Grande partecipazione e tanti protagonisti del mondo dello sport a Jesi per l’undicesima edizione del Premio “Renato Cesarini”, dedicato al campione italo-argentino originario di Castellaro di Senigallia, entrato nella storia del calcio per i gol segnati nei minuti finali di gara.

La vittoria di Danilo Cataldi

A conquistare il riconoscimento 2026 è stato Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio si è aggiudicato il premio grazie alla rete realizzata dopo 102 minuti e 36 secondi in Lazio-Torino del 5 ottobre scorso, match terminato 3-3: il gol più tardivo dell’ultima Serie A.

All’Hotel Federico II di Jesi, teatro della manifestazione, erano presenti numerosi volti illustri del calcio italiano. Tra questi anche due simboli della Nazionale azzurra come Gianni Rivera e Marco Tardelli, autori di due reti entrate nella memoria collettiva del calcio italiano: il celebre 4-3 firmato da Rivera nella semifinale mondiale di Messico 1970 contro la Germania Ovest, passata alla storia come la “partita del secolo”, e il 2-0 di Tardelli nella finale del Mondiale di Spagna 1982, poi vinta dall’Italia per 3-1 ancora contro i tedeschi.

A rendere ancora più ricco il confronto sul palco sono intervenuti il presidente nazionale dell’Associazione Allenatori Renzo Ulivieri, l’ex difensore della Juventus Massimo Carrera e Angelo Gregucci, ex calciatore della Lazio e oggi allenatore, che ha voluto ricordare Piermario Morosini, da lui guidato ai tempi del Vicenza.

Gli ospiti

Tra gli ospiti anche Franco Dal Cin, dirigente che portò Zico all’Udinese, e l’ex attaccante del Verona Mauro Gibellini. Non è mancato spazio neppure per il basket, rappresentato dall’ex capitana della Nazionale Martina Bestagno e da Alberto “Lupo” Rossini, storico giocatore della Serie A oggi dirigente del progetto Pallacanestro Jesi.

A chiudere la giornata è stato il videomessaggio inviato da Adriano Galliani, mentre nel corso della cerimonia è arrivato anche il saluto del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

La conduzione dell’evento è stata affidata ai volti di Rai Sport Simona Rolandi e Fabrizio Tumbarello, affiancati dai giornalisti Sky Cristiana Buonamano e Massimiliano Nebuloni.

Nel corso della serata sono stati premiati anche Fabrizio Tumbarello per il programma sportivo “L’altra DS” e Francesco Nigro, telecronista di Sportitalia. Un riconoscimento speciale è stato inoltre assegnato al direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida.