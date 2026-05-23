Cristian Chivu ha espresso piena soddisfazione per la prestazione della sua Inter, che ha concluso la stagione con una prova di carattere contro il Bologna. La squadra, già proclamata campione d'Italia, ha dimostrato orgoglio e determinazione anche a risultato acquisito, riuscendo a pareggiare la partita grazie all'energia e al contributo dei giovani subentrati.

“Era fondamentale onorare la maglia e quanto di buono fatto in questa stagione, e lo abbiamo fatto, siamo felici. Chi è entrato ha dato energia, credendoci fino in fondo e contribuendo a riprendere la partita: sono contento per Cocchi, Topalovic, Diouf e Pio, che è andato in doppia cifra.

I giovani devono crescere ma hanno anche bisogno di assaggiare il livello e lo hanno fatto”, ha dichiarato Chivu al termine dell'incontro, sottolineando l'importanza di queste esperienze per la loro crescita.

Il tecnico nerazzurro ha voluto evidenziare il ruolo cruciale dei ragazzi, capaci di cogliere l'opportunità di mettersi in mostra in Serie A. Un pensiero particolare è stato rivolto a Dre Vrij, uscito per infortunio durante la gara: “Dispiaciuto solo per Dre Vrij, spero non sia nulla di grave e che non perda il mondiale”. Chivu ha poi aggiunto, guardando al meritato riposo: “Abbiamo bisogno di una vacanza, ora finalmente potrò dedicare un po' di tempo alla mia famiglia”.

Una stagione da record per l'Inter

L'Inter guidata da Chivu ha chiuso il campionato con un bilancio impressionante: 89 reti segnate, un dato che eguaglia il bottino delle stagioni interiste di Conte (2020/21) e Inzaghi (2022/23), e 87 punti in classifica. L'ultima rete del campionato, realizzata da Diouf a soli tre minuti dalla fine della stagione, è stata decisiva per evitare la sconfitta contro il Bologna, sigillando un pareggio.

“Abbiamo onorato la maglia fino all'ultimo, bravi i giocatori subentrati, hanno portato energia facendo vedere di essere da Inter”, ha ribadito Chivu, evidenziando la mentalità vincente della squadra anche nell'ultima giornata, un tratto distintivo di questa stagione trionfale.

Sviluppo dei giovani e prospettive future

Chivu ha ribadito come i giovani necessitino di tempo per la loro maturazione, ma ha anche sottolineato che queste esperienze sul campo sono fondamentali per il loro percorso. “Sono dei bravi giocatori che fanno vedere di meritare di giocare nell’Inter. Poi i giovani devono ancora crescere, ma intanto hanno assaggiato un po’ di Serie A capendo che fare il salto non è così semplice”.

Guardando al futuro, il tecnico ha preferito non sbilanciarsi sul mercato, ribadendo l'importanza di mantenere le certezze acquisite dalla squadra. “Questa squadra ha tante certezze e non bisogna perderle, aggiungendo qualcosina. Sono contento per la loro pazienza e ormai fanno vedere che possono stare serenamente in questa squadra”.

Infine, Chivu ha espresso con chiarezza il desiderio di dedicarsi alla sua famiglia dopo una stagione intensa e logorante: “Sono in un frullatore da più di un anno, questa estate darò la priorità alla mia famiglia e cercherò di non guardare troppo il telefono”. Un messaggio che chiude una stagione ricca di soddisfazioni e sacrifici, con la consapevolezza di aver onorato la maglia nerazzurra fino all'ultimo minuto, portando a casa due trofei.