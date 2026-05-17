Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha espresso la sua soddisfazione al termine della cerimonia di consegna della Coppa dello Scudetto, dedicando il titolo “al mondo Inter e alla mia famiglia”. Le sue parole coronano una stagione in cui, superate le difficoltà dell’anno precedente, l’obiettivo principale era ricompattare l’ambiente, un traguardo che – ha dichiarato – “abbiamo fatto alla grande”.

Il percorso trionfale verso il Tricolore

Chivu ha sottolineato come il successo sia il frutto di un gruppo coeso e determinato, che ha “lavorato sodo”.

Da tale impegno sono scaturiti questi risultati. Il tecnico ha ripercorso i momenti chiave della stagione, evidenziando l'importanza della gestione delle diverse fasi. La trasferta di Lecce, che ha portato l'Inter a un vantaggio di dieci punti, e le sfide contro Roma e Como sono state indicate come decisive, capaci di “dare tanto a noi e togliere tanto alle concorrenti”, segnando un percorso chiaro verso la conquista del titolo.

L'umiltà del tecnico e la forza del gruppo

Con la sua consueta attitudine riservata, Chivu ha ribadito la centralità del gruppo, privilegiando il collettivo. “Non ho problemi, mi interessa il gruppo, conta questa gente meravigliosa”, ha affermato, grato alla società per la fiducia costante.

Ha rivelato di aver alzato la coppa solo perché “mi hanno spinto, non volevo”, per lui un momento dedicato ai giocatori. Preferisce una foto con lo staff, gesto che riassume la sua visione di successo condiviso.

Un traguardo storico per Chivu e l'Inter

La conquista dello Scudetto da parte dell'Inter sotto la guida di Cristian Chivu assume un valore storico significativo. Questo trionfo lo inserisce in un ristretto club di chi ha vinto il titolo nazionale sia da giocatore che da allenatore con la maglia nerazzurra. Un'impresa che mancava da ottantotto anni, dall'epoca di Armando Castellazzi nella stagione 1937-38. Celebra non solo il valore della sua prima stagione in panchina, ma ne amplifica il peso simbolico, consolidando il suo nome nella gloriosa storia del club.