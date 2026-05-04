L'Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto con tre giornate d'anticipo, un trionfo che il tecnico Cristian Chivu ha definito "pagina importante della storia di questa società". A DAZN, Chivu ha espresso entusiasmo, sottolineando il valore di gruppo, società e tifosi.

Chivu: Emozioni e Resilienza del Gruppo

Già vincente da giocatore, Chivu ha ribadito la felicità per club e tifosi, superando narrativa e "sfottò". Ha elogiato i ragazzi per la capacità di "rimboccarsi le maniche, rinascere e trovare la motivazione giusta", culminata nel ventunesimo scudetto.

Il tecnico ha enfatizzato la resilienza della squadra che, nonostante "alti e bassi", ha saputo "reagire e rialzarsi". Gennaio e febbraio, con 14 vittorie su 15, sono stati decisivi, affrontando a "testa alta" anche momenti difficili. Prossimo obiettivo: finale di Coppa Italia.

La Filosofia e l'Impatto del Tecnico

Descrivendosi "umanamente atipico", Chivu ha rivelato di aver perso l'ego dopo un'esperienza profonda, concentrandosi sull'essere la sua "migliore versione" per i giocatori. Il suo approccio è caratterizzato da empatia, mettendo a frutto l'esperienza per guidare i ragazzi con "carota e bastone". Sul campo, la squadra ha mirato a un gioco propositivo, adattandosi agli avversari e beneficiando delle basi tattiche dei predecessori.

Un Traguardo Storico per Cristian Chivu

La vittoria di questo scudetto consacra Cristian Chivu nella leggenda dell'Inter. È il secondo, dopo Armando Castellazzi (1937-38), a vincere il titolo da giocatore e allenatore. È il primo tecnico straniero a conquistare lo scudetto con l'Inter dopo José Mourinho (2009-10), tra i pochi al primo anno e il primo a trionfare nelle sue tre "vite" nerazzurre: giocatore, Primavera e prima squadra.