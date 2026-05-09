L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha espresso rammarico per la scomparsa di Evaristo Beccalossi. In conferenza stampa, Chivu ha rivolto le condoglianze alla famiglia e al mondo Inter. "Perdere una persona cara, che ha scritto la storia dell'Inter ci rammarica. Ci dispiace molto," ha dichiarato. Sul mancato minuto di silenzio, ha aggiunto: "Da quando abbiamo saputo della sua scomparsa noi abbiamo sempre pensato a lui." Chivu ha poi commentato la prossima finale di Coppa Italia contro la Lazio all'Olimpico: "La finale sarà diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, ma non dobbiamo perdere la nostra nostra personalità e tutto quello che di buono abbiamo fatto stasera," mantenendo concentrazione e determinazione.

Evaristo Beccalossi: il ricordo e l'eredità nerazzurra

La scomparsa di Evaristo Beccalossi, avvenuta a Brescia a 69 anni, ha commosso il club e i suoi tifosi. L'Inter lo ha ricordato con un messaggio commosso, celebrando il suo stile. "Evaristo era sempre uno di noi," si legge nel comunicato, che ha onorato il contributo del numero 10 nerazzurro. Il club ha ricordato che Beccalossi ha "insegnato che il calcio può essere arte". Soprannominato 'Driblossi', l'ex fantasista ha lasciato un segno indelebile con le sue giocate, definito "il bello del calcio, il modo più romantico per far innamorare i tifosi". Tra il 1978 e il 1984, Beccalossi ha vestito la maglia dell'Inter, conquistando uno Scudetto nel 1980 e una Coppa Italia nel 1982, divenendo un simbolo per generazioni di appassionati.

L'eredità di Beccalossi va oltre i trofei, radicandosi nella sua capacità di essere un modello di passione per il popolo interista. Le sue parole testimoniano il legame con l'Inter: "La cosa più bella a mio avviso era che il popolo interista si identificava in noi. Credo di aver lasciato un buon ricordo anche al giorno d’oggi." Un'eredità di emozioni, talento e appartenenza, viva nel cuore di chi lo ha ammirato.