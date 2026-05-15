Haaland contro Joao Pedro sarà uno dei duelli simbolo della finale numero 145 di FA Cup tra Manchester City e Chelsea, appuntamento clou del weekend. Guardiola, che aveva già conquistato il trofeo nel 2019, è stato invece sconfitto a sorpresa nelle ultime due edizioni da Manchester United e Crystal Palace.

Resta aperta anche la corsa al titolo di Premier League tra Arsenal e City, mentre negli altri principali campionati europei il verdetto è già arrivato con i successi di Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Inter, PSV, Porto e Galatasaray.

Momento invece complicato per il Real Madrid, travolto da polemiche interne e dallo scontro tra Mbappé e il tecnico Arbeloa. Intanto si sono già chiusi Bundesliga e Ligue 1.

Inghilterra



Il Manchester City si gioca le ultime chance in campionato, ma l’attenzione è tutta sulla finale di FA Cup a Wembley, con Guardiola che proverà a strappare il trofeo al Chelsea, attualmente nono in classifica. Per i Blues è l’ultima occasione per restare agganciati alle competizioni europee.

McFarlene si affida a Palmer e Joao Pedro, mentre Guardiola risponde con Doku, Chercky e Semeyo a supporto di Haaland. Per il City sarebbe il secondo titolo stagionale dopo la Coppa di Lega vinta contro l’Arsenal. I Gunners restano comunque vicinissimi al titolo ma non possono permettersi passi falsi: decisiva la sfida di lunedì contro il Burnley per difendere i due punti di vantaggio, mentre il City recupererà martedì contro il Bournemouth, imbattuto da 16 partite.

In caso di successo dell’Arsenal e mancata vittoria del City, i Gunners potrebbero già festeggiare il campionato. In programma anche Aston Villa-Liverpool, Manchester United-Nottingham e il derby Chelsea-Tottenham, con gli Spurs impegnati nella lotta salvezza.

Oggi: 21 Aston Villa-Liverpool.

Domenica: 13.30 United-Nottingham, 16 Brentford-Crystal Palace, 18.30 Newcastle-West Ham.

Lunedì 18: 21 Arsenal-Burnley.

Martedì 19: 20.30 Bournemouth-Man City, 21.15 Chelsea-Tottenham.

Finale FA Cup: domani alle 15 Chelsea-Manchester City.

Spagna



Il Real Madrid paga l’ultimo Clásico perso al Camp Nou, che ha di fatto consegnato la Liga al Barcellona. Ora al Bernabéu si parla di rivoluzione, con il possibile ritorno di José Mourinho, che però chiede pieni poteri.

A peggiorare il clima, la conferenza stampa caotica di Florentino Pérez, segnata da espressioni considerate maschiliste rivolte a due giornaliste e dalle accuse di aver “rubato” sette scudetti al Barça, che ha annunciato possibili azioni legali.

Mbappé, escluso dall’undici titolare e contestato anche dai tifosi, ha attaccato Arbeloa: "Per l'allenatore sono la quarta scelta". Intanto il Real prepara la trasferta contro il Siviglia, in lotta per una salvezza complicata. In contemporanea si giocheranno tutte le gare di campionato.

Domenica 17 alle 19: Athletic-Celta, Atletico-Girona, Barcellona-Betis, Rayo-Villarreal, Real Sociedad-Valencia, Siviglia-Real Madrid.

Germania



La Bundesliga si chiude con il Bayern Monaco campione, nonostante la delusione per l’eliminazione in semifinale di Champions contro il PSG.

I bavaresi proveranno a migliorare il proprio record realizzativo, attualmente a 117 gol, nell’ultima sfida contro il Colonia. Resta aperta la corsa al quarto posto tra Stoccarda e Hoffenheim, entrambe impegnate in trasferta contro Francoforte e Borussia Mönchengladbach.

Domani alle 15.30: Francoforte-Stoccarda, Friburgo-Lipsia, Brema-Dortmund, Mönchengladbach-Hoffenheim, Bayern-Colonia, Leverkusen-Amburgo.

Francia



Il Paris Saint-Germain pensa alla finale di Champions contro l’Arsenal, ma intanto ha già conquistato il titolo di Ligue 1, quinto consecutivo e dodicesimo negli ultimi quattordici anni, grazie al successo nel recupero contro il Lens. A segno Kvaratskhelia, protagonista di un ottimo momento di forma.

La squadra di Luis Enrique chiuderà la stagione nel derby contro il Paris FC del miliardario Arnault, mentre la finale di Coppa di Francia tra Lens e Nizza è fissata per il 22 maggio. Resta aperta la lotta per i posti Champions, con Lille, Lione e Rennes raccolte in un punto. In coda già retrocesse Metz e Nantes, mentre Le Havre, Auxerre e Nizza si giocano salvezza e spareggio.

Domenica alle 21: Lorient-Le Havre, Lille-Auxerre, Nizza-Metz, Paris FC-PSG, Marsiglia-Rennes, Strasburgo-Monaco, Lione-Lens.

Altri campionati



In Olanda il PSV è già campione, mentre resta aperta la corsa al terzo posto Champions tra Twente e NEC.

In Portogallo il titolo è andato al Porto di Farioli, con lo Sporting vicino al secondo posto Champions davanti al Benfica.

In Turchia scudetto al Galatasaray di Osimhen e Icardi, mentre il Fenerbahçe si giocherà gli spareggi Champions.