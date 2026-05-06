Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, indimenticato fantasista nerazzurro, al quale Fulvio Collovati ha voluto dedicare un commosso tributo. L’ex difensore dell’Inter, suo compagno di squadra per diverse stagioni, ha espresso parole cariche di profondo affetto e sincero riconoscimento: “Un grande, ce ne fossero ora di dieci come te”. Questo messaggio, pronunciato in un contesto di lutto e sentita commozione, non solo sottolinea il valore umano e la statura sportiva di Beccalossi, ma riflette anche il desiderio di ritrovare nel calcio contemporaneo figure con la sua unica personalità e il suo inconfondibile talento.

Il tributo di un ex compagno: stima e ammirazione

Collovati, che ha condiviso con Beccalossi anni significativi con la maglia dell'Inter, ha manifestato una profonda ammirazione per il suo ex compagno. La sua dichiarazione: "Caro Becca , eri un grande , a volte incompreso , ce ne fossero di 10 come te ora ! E’ stato un onore aver giocato insieme a te ! Un abbraccio forte!".

La carriera di un talento puro e la sua eredità

Evaristo Beccalossi è stato un calciatore che ha incantato con il suo talento raffinato e la sua eleganza in campo. Nato nel 1956, avrebbe celebrato il suo settantesimo compleanno il prossimo 12 maggio. La sua carriera, costellata di momenti di pura magia e giocate sopraffine, ha lasciato un’impronta profonda nel cuore dei tifosi e dei suoi compagni di squadra.

Beccalossi era riconosciuto come un simbolo autentico della brescianità, un legame indissolubile con le sue origini che ne ha forgiato il carattere e lo stile di gioco. La sua capacità di inventare calcio, di dribblare con leggerezza e di servire assist precisi, lo ha reso un idolo per molti, un esempio di come la creatività possa essere l’essenza stessa di questo sport.

La scomparsa e il ricordo commosso dell'Inter

L'Inter, club in cui il fantasista ha giocato il suo calcio migliore, lo ricorda così in un lungo comunicato: "Ci sembra impossibile. Nelle pieghe dei ricordi e nella vita di tutti i giorni, Evaristo era sempre uno di noi. Ineffabile, come i suoi dribbling, unico, come il suo modo di trattare il pallone.

Il talento non si impara. È un dono, al massimo lo si alleva, con la testardaggine di chi è destro di piede e fin da bambino allena il sinistro nel garage di casa fino a diventare mancino, ambidestro, praticamente onnipotente con entrambi i piedi. Quello di Evaristo Beccalossi era limpido, abbagliante, in contrasto con una continuità di rendimento che a volte veniva meno nel corso delle partite ma che, sempre, gli veniva perdonata, dai compagni e dai tifosi".