Il Como ha scritto una pagina importante della sua storia calcistica, espugnando il Bentegodi e battendo il Verona per 1-0. Questo successo, ottenuto nella trentaseiesima giornata di Serie A grazie a una rete decisiva di Douvikas nella ripresa, ha garantito ai lariani la matematica qualificazione a una competizione europea per la prossima stagione. Un traguardo storico che corona una stagione di grande impegno e risultati.

La cronaca della partita

Nel lunch match di domenica 10 maggio 2026, il Como ha affrontato il Verona in una sfida cruciale. La gara è stata decisa da un gol di Douvikas, realizzato nella seconda frazione di gioco, che ha permesso alla formazione ospite di conquistare tre punti fondamentali.

Con questa vittoria, il Como ha raggiunto quota 65 punti in classifica, consolidando il suo quinto posto. Tale posizione rende ormai impossibile il sorpasso da parte dell’Atalanta, che si trova attualmente al settimo posto, assicurando così ai biancoblù un posto nelle coppe europee.

Conseguenze e significato dell'impresa

La vittoria sul campo del Verona assume un valore inestimabile per il Como. Non si tratta solo dei tre punti conquistati in trasferta, ma soprattutto della certezza matematica di partecipare a una coppa europea nella prossima stagione sportiva. Questo risultato proietta il club in una dimensione internazionale, consolidando la sua presenza tra le prime cinque squadre della Serie A e segnando un momento indimenticabile per i tifosi e per l'intera società.

L'impresa rappresenta un coronamento per un percorso di crescita costante.

Il percorso stagionale del Como

Sotto la guida esperta di Cesc Fàbregas, il Como ha vissuto una stagione di autentico rilievo, caratterizzata da prestazioni convincenti e da una notevole continuità di risultati. La squadra ha saputo dimostrare una solida organizzazione di gioco e una grande determinazione, elementi che sono stati cruciali per raggiungere questo prestigioso traguardo. La qualificazione europea è il frutto di un lavoro meticoloso e di una mentalità vincente che ha permeato l'intero gruppo, portando il club a un successo storico e inatteso ai nastri di partenza del campionato.

La situazione del Verona

Nonostante la retrocessione in Serie B fosse già stata decretata nelle giornate precedenti, il Verona ha comunque affrontato la partita contro il Como con grande orgoglio e determinazione.

La squadra scaligera ha mostrato un encomiabile spirito combattivo, come già evidenziato nel pareggio ottenuto contro la Juventus nella giornata precedente. Sebbene il verdetto del campionato fosse già scritto, i giocatori hanno continuato a lottare su ogni pallone fino al fischio finale, dimostrando professionalità e rispetto per la maglia e per i propri sostenitori.