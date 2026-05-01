Il futuro di Francisco Conceicao potrebbe diventare uno dei temi più caldi della prossima estate in casa Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato due anni fa dal Porto, si è ritagliato uno spazio importante nel progetto bianconero grazie alla sua imprevedibilità, alla capacità di saltare l’uomo e a una crescita costante sotto il profilo della personalità. Tuttavia, davanti a una proposta economica importante, la sua permanenza non sarebbe più così scontata.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, sia il Liverpool che il Manchester United avrebbero messo nel mirino il talento lusitano.

Due club di Premier League pronti a monitorare da vicino la situazione e, se necessario, a presentarsi alla Continassa con un’offerta importante. La Juventus considera Conceicao un giocatore prezioso, ma non incedibile: se arrivassero circa 50 milioni di euro, la società sarebbe pronta a sedersi al tavolo e valutare seriamente la cessione.

Premier League alla finestra: 50 milioni per l’addio

Una cifra del genere rappresenterebbe una plusvalenza pesante e darebbe a Damien Comolli margine economico per intervenire su più reparti. Conceicao piace per caratteristiche e prospettiva, ma la Juventus è in una fase in cui ogni grande offerta deve essere analizzata con lucidità, soprattutto se può finanziare una mini rivoluzione tecnica.

Liverpool e Manchester United vedrebbero nel portoghese un esterno moderno, rapido e capace di incidere nell’uno contro uno, perfetto per il calcio inglese. La Premier League, da questo punto di vista, rappresenta spesso una tentazione difficile da respingere sia per i club che per i calciatori. Se davvero uno dei due club decidesse di affondare il colpo, la Juventus potrebbe ritrovarsi davanti a una scelta delicata ma economicamente molto interessante.

Idea Greenwood per sostituirlo: incastro perfetto ma non semplice

In caso di addio di Conceicao, la Juventus potrebbe virare su un nome uscito nelle scorse ore, quello di Mason Greenwood. L’esterno offensivo inglese ha disputato una stagione di altissimo livello con il Marsiglia rilanciando definitivamente la propria carriera e attirando l’attenzione di diversi top club europei.

Il Marsiglia, forte del rendimento del classe 2001, lo valuta attorno fra i 50 e i 60 milioni di euro: una cifra molti simile a quella che la Juventus potrebbe incassare dalla cessione di Conceicao. Un incastro teoricamente perfetto, dunque, ma tutt’altro che semplice da concretizzare. Su Greenwood, infatti, ci sarebbero anche Arsenal e Atletico Madrid, concorrenti di altissimo livello che potrebbero complicare i piani bianconeri.